Ardavazd ve Kleopatra – 3 Perdelik Hayali Bir Oyun

Rehan Nişanyan

“Antony and Cleopatra” trajedisini William Shakespeare 1606’da yazmış, hala okunup oynanır. Bu ünlü çiftin hikayesi başta 1963’de Elizabeth Taylor’ın oynadığı ‘Cleopatra’ filmi olmak üzere birçok film ve romana konu olmuş. Öte yandan Ermenistan kralı Ardavazd’ın aynı Antoni ve Cleopatra elinden yaşadığı gerçek trajediyi dramatize eden olmamış. Halbuki Shakespeare’in kaynak aldığı Plutarch ve Cassius Dio gibi Romalı tarihçiler Ardavazd II (MÖ55-34) hakkında da epey bilgi vermiş.

Hadi biz de bu bilgilerin üstüne biraz da hayal gücü ekleyip mini bir “Ardavazd” yazmayı deneyelim.

1.Perde

Mısır, İskenderiye’de görkemli bir zafer geçidi. Devrik kral Ardavazd, karısı ve küçük oğlu altın zincirlerle bağlı, peşlerinden diğer esirler ve geçidin en sonunda muzaffer Romalı kumandan Mark Antoni savaş arabası içinde. Altın tahta oturmuş olan Mısır kraliçesi Kleopatra’nın önünde dururlar.

MUHAFIZ Majesteleri Mısır kraliçesi Kleopatra, tanrıça Yeni İsis’e secde edin.

ARDAVAZD Hayır!

KLEOPATRA Bu ne cüret! Derhal secde et.

ARDAVAZD Hayır!

Kleopatra muhafızın kulağına birşey fısıldar.

MUHAFIZ Kraliçe hazretleri secde ederseniz sizi affedeceğini söylüyor.

ARDAVAZD Neyi affedecekmiş. Ben suç işlemedim.

ARDAVAZD’ın KÜÇÜK OĞLU (Zincirlenmiş eliyle akan sümüklerini silmeye çalışır ama nafile. Hıçkırarak) Baba gideliiim, korkuyoruum…. Mamaa çok acıyooor…

ARDAVAZD’IN KARISI Efendim, secde edin bitsin. Bırakırlar, evimize döneriz.

ARDAVAZD Onlara güvenemem. (Gerideki Mark Antoni’ye göz atar) Aldatıldım, günah keçisi yaptılar beni. Bu ne maskaralık! Zafer değil intikam. Antoni’nin Perslere yenilmesine ben sebep olmadım, kendi beceriksizliği oldu.

KLEOPATRA Bu ne küstahlık!

ARDAVAZD Üç yüz araba savaş makinesini dağın eteğinde bırakıp tepedeki Phraaspa kalesini makinesiz kuşatmaya gitmesi kendi kararı. Ben yapma dedim. Dinlemeyince 16,000 adamımı alıp geri döndüm.

KLEOPATRA Dönek!

ARDAVAZD (kendi kendine) ‘Armenia devicta’ deyi gert gert guka abuşı hima (‘Ermenistan fethedildi’ diye böbür böbür böbürleniyor şimdi salak).

(Yüksek sesle) Haşmetli babam Medz Dikran denizden denize muhteşem bir Ermenistan kurmuştu. Romalının ne hakkı var ülkemizi işgal etmeye, kralını tutsak almaya.

KLEOPATRA Atın şunu zındana!

2.Perde

Mısır sarayında, Antoni ve Kleopatra’nin yatak odası

ANTONİ Sana muhteşem bir zafer geçidi sunmak istemiştim sevgilim.

KLEOPATRA (cangır cangır)Ama secde etmediler. Tam bir fiyasko!

ANTONİ Ermenistan’ın hazinesini getirdim ama sana.

KLEOPATRA Altın, mücevher bende var zaten. Benim asıl istediğim kralların kraliçesi olmak.

ANTONİ O da olur.

KLEOPATRA Cezalandırmalıyız bu kral bozuntusunu. Kafasını keselim.

ANTONİ Bilmem ki… Roma’da iç savaş…

KLEOPATRA Oğlu da pek şekermiş… Dur, aklıma çok parlak bir fikir geldi. Euripides’i severmiş kral hazretleri diye duydum. Ne güzel de Yunanca konuşuyor. Ermenistan’ın şehirlerinde, Ardaşad’da, Dikranagert’te çok oynuyorlar Yunan tragedialarını. Ardavazd’ın kendisi bile yazarmış tragedia. Thyestes’i bilir mi acaba?

ANTONİ Kim?

KLEOPATRA Thyestes. Eski bir Yunan trajedisi. Thyestes kardeşi Atreus’un karısı ile zina yapar ve hile ile tahtı ele geçirir. Bunu öğrenen Atreus intikam almak için yalandan Thyestes’i affettiğini söyleyip şölene davet eder. Thyestes’in oğullarını öldürüp pişirir ve yemekte Thyestes’e ikram eder. O da bilmeden kendi çocuklarını afiyetle yer. (Güler)… Biz de öyle yapalım Ardavazd’a.

ANTONİ Sen Kütüphaneye çok takılıyorsun! Ardavazd’ı bırak şimdi, kalsın zındanda. Daha önemli sorunlarımız var. Octavian’la savaşmamız şart oldu. Öncelikle savaş gemilerini hazırla. Rüzgâr döner dönmez Yunanistan’a gidiyoruz.

Son Perde

Atrpatakan (kabaca bugünkü Azerbaycan ve İran Azerbaycanı) sarayındabir şölen

ATRPATAKAN KRALI ARDAVAZD Müttefikimiz Mark Antoni intihar etmiş. Actium’da Octavian’a fena yenildikten sonra Kleopatra ile Mısır’a dönmüştü.

1.ASİLZADE Roma’da Octavian’ın zafer geçidinde teşhir edilmektense ölümü seçmiş olmalı.

ATRPATAKANLI ARDAVAZD Bakalım Octavian’la bizim aramız nasıl olur. Kleopatra bizimle ittifakı sürdürebilir mi bu şartlar altında?

1.ULAK (Bir sepetle içeri girer) Kraliçe Kleopatra’nın hediyesi efendim.

ATRPATAKANLI ARDAVAZD Neymiş bakalım. (Sepetin kapağını açar ve uzun saçlardan tutup kaldırır) Oooo, adaşım Ermeni Ardavazd’ın kellesi! (Çılgınca güler)

Asilzadeler de kahkahalarla gülerler.

ATRPATAKANLI ARDAVAZD Teşekkürlerimi ilet Kleopatra’ya.

2.ULAK (Nefes nefese içeri girer) Mısır kraliçesi Kleopatra intihar etmiş. Kendini zehirli yılana sokturmuş diyorlar.

Bir an herkes sessiz ve hareketsiz kalır.

ATRPATAKANLI ARDAVAZD (Silkinerek) Hadi kebaptan buyurun beyler. Afiyet olsun.

(Herkes yer)

2.ASİLZADE Mmm… çok lezzetli, değişik bir tadı var bu etin.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...