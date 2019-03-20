Ermenistan Dışişler Bakanlığı sözcüsünden Patrik açıklaması
2019-03-20
Bugün Ermenistan’da gazetecilere konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anna Naghdalyan: “Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın cenaze törenine Ermenistan Cumhuriyeti adına Istanbul’da Karadeniz Ekonomik Işbirliği Teşkilatı daimi temsilcisi katıldı. Hem Ermenistan hükümeti, hem de KEIT adına çelenkler de bırakıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ise taziye mesajları gönderdiler” diye kaydetti.
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