Manhattanville koleji profesörü Siobhan Nash-Marshall Yerevan’da “Babaların Günahı” kitabını tanıttı

“Babaların Günahı” kitabı yazarı Siobhan Nash-Marshall’a göre, İttihatçılar tarafından işlenen Ermeni ve diğer halkarın soykırımı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu suçların inkar edilmesi eşdeğer cinayetler olmaktadır. New York’taki Manhattanville koleji profesörü Siobhan Nash-Marshall Yerevan’da bulunan Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde kitabını tanıttığında şunları söyledi: “Bu kitap felsefe ve tarihtir. Bana göre Türkiye’nin inkarcı politikası ve soykırım aynı şeylerdir. Soykırımın işlendiğinden hiç bir kuşku yok. Neden işlendi? İşte mesele budur. İnkar, jenosidin bir kısmıdır. Dolayısıyla soykırımı inkar eden Türkler soykırıma devam etmektedir. Jenosit ve inkarın birbirinden farklı şeyler olduğunu düşününler yanılıyor” diye konuştu. Yazarın yaptığı açıklamaya göre, sözde Doğu Anadolu, II Dünya Savaşı’ndan önce sadece Batı Ermenistan ismini taşıyordu.
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