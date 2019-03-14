ABD Dışişleri Bakanlığı: Kadife devrimden sonra Ermenistan’da siyasi tutsaklar yok

ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl yayınladığı ve ülkelere göre insan hakları uygulamaları ve koşullarının incelendiği insan hakları raporunu açıkladı. Raporun Ermenistan bölümünde ülkede 2018’de yaşanan kadife devrimden sonra siyasi tutsak olmadığını vurgulandı.Raporda “Ermenistan’da kadife devrimden sonra birçok insan hakları örgütü tarafından siyasi mahkum olarak niteleyen insanların serbest bırakılmasının ardından ülkede hiçbir siyasi mahkum yok” dendi.
Raporda, yargı bağımsızlığı konusuna da değinildi. Halkın yargıya duyduğu güvensizliğin devam ettiği belirtildi. Ancak 2018 Nisan olaylarının (kadife devrim) epeyce olumlu ilerleme olduğunu da söylendi.
Raporda, “Yeni hükümet sistemik yolsuzluğa karşı bir dizi soruşturma başlattı ve ülkenin ilk gerçek rekabetili seçimler 9 Aralık’ta gerçekleşti “dedi.
Ayrıca yeni makamların, üst düzey yönetiminin temsilcilerinin yasa ihlallerini soruşturmak ve cezalandırmak için adımlar attığı belirtildi.
ERMENİ HABER AJANSI
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