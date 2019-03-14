ABD Dışişleri Bakanlığı: Kadife devrimden sonra Ermenistan’da siyasi tutsaklar yok

Raporda, yargı bağımsızlığı konusuna da değinildi. Halkın yargıya duyduğu güvensizliğin devam ettiği belirtildi. Ancak 2018 Nisan olaylarının (kadife devrim) epeyce olumlu ilerleme olduğunu da söylendi.

Raporda, “Yeni hükümet sistemik yolsuzluğa karşı bir dizi soruşturma başlattı ve ülkenin ilk gerçek rekabetili seçimler 9 Aralık’ta gerçekleşti “dedi.

Ayrıca yeni makamların, üst düzey yönetiminin temsilcilerinin yasa ihlallerini soruşturmak ve cezalandırmak için adımlar attığı belirtildi.