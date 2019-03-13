“Times Square Chronicles” Ermeni Soykırımı’nı tarihin en korkunç dört soykırımının dizisine dahil etti

Makalede belirtildiği gibi, “Tarih, korkunç olaylarla doludur. En kötü olaylardan biri, asla haklı çıkarılamayan soykırımlar olmakta. Bu soykırımlar, genellikle siyasi grupların inisiyatifiyle ve elleriyle gerçekleşmeye devam ediyorlar. Bu korkunç olaylar etkili kimiler tarafından önlenmeden, bunların gelecekte de devam edeceğini söyleyebiliriz.”
Ermeni Soykırımı hakkında yorum yapan “Times Square Chronicles”, 1.5 milyon insanın hayatını götüren Ermeni Soykırımının, resmen insanlık tarihinin ilk soykırımı olduğunu düşünüyor.
göre, bu 1.5 milyon kurban, Ermeni nüfusunun % 50’yi oluşturdu. Kitlesel imhanın ilk hedefi, sağlıklı erkeklerdi. Sonuç olarak, popülasyonun yeniden kurulması neredeyse imkansız oldu. Türkiye, bu suçları Soykırım olarak tanımayı bugüne dek reddediyor.
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