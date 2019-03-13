Rusya Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan’a giden Rusya vatandaşlarına uyarı

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Rus yetkilileri “Dağlık Karabağ meselesi bahanesiyle Azerbaycan sınır görevlileri hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakmadan bütün Ermeni kökenli yada Ermenilikle alakası olan şahısların ülkeye girişi yasaklıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan’ın yaptığı bu ayrımcılığının kabul edilemez olduğunu defalarca Azerbaycan yetkili makamlarına ilettiğini, fakat bütün başvuruların yanıtsız kaldığını da vurguladı.

Bu durumdan dolayı Dusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan’a seyahat planlayan kendi vatandaşlarına muhtemel tehlikeleri ve risklerini göze almasını tavsiye ediyor.