VGM’den AZINLIK VAKIFLARI İÇİN GEÇİCİ DÜZENLEME

HYETERT – Vakıflar Genel Müdürlüğü, 11 Mart tarih, 84589587-130.99-E.38094 sayılı bildiri ile, 2013 tarihinde yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik nedeniyle seçimlerini yineleyemeyen Azınlık Vakıflarının, özellikle vefat ve istifalar dolayısı ile karşılaştığı sıkıntılara geçici bir çözüm sunmaktadır.

Yazıda öncelikle yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesine kadar mevcut yönetimlerin görevlerine devam etmelerinin sağlanması istenmiş. Ancak yönetmelik iptalinden bugüne kadar geçen süre içinde üye sayısı eksilen vakıfların, iş ve işlemlerinin devamlılığı için, mevcut yönetimlerin kendi cemaatleri içerisinden seçecekleri kişiler ile yönetim kurullarını tamamlayabilecekleri bildirilmiştir.

Bugün Patrik Hazretleri Mesrob II’nin vefatı ve cenaze töreni gündemi ile ilgili olağanüstü toplanan VADIP (Vakıflar arası Dayanışma ve İletişim Platformu)’i oluşturan tüm Ermeni Vakıfları temsilcileri bu haberi platformun başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan duydular.

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