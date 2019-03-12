Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Artsakh Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile temasta bulundu
2019-03-12
Çalışma ziyareti için Artsakh Cumhuriyeti’nde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Artsakh Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile temasta bulundu. Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca, Ermenistan ve Artsakh arasında çeşitli alanlarda yapılan işbirliğine dair konular görüşüldü. Sosyal ve ekonomik alanda ortak programların hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlarla ilgili konulara da değinildi. Taraflar iki Ermeni devletinin iç ve dış siyaseti, güvenlik ve başka alanlarda yaptığı işbirliğine ilişkin konular ele aldı.
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