ABD Kongresi’nin gündeminde Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını öngören yeni bir karar tasarısı var

Daha önceki benzeri tasarılardan farklı olan bu yeni karar tasarısı, Ermeni Soykırımı’nın tanınması yönünde atılacak somut adımları da içeriyor.

Belge, 1915 tarihinde yaşanan olayların ABD tarafından tanınmasına, felaket kurbanlarının anısının korunmasına, ABD ile ABD devlet makamlarının, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını reddetme politikası ile çağrıştırılmasının engellenmesine, Ermeni Soykırımı’na dair gerçeklerin halka bildirilmesine yönelik bir etkinlik serisi öneriyor.

Yazılı olarak Temsilciler Meclisin’nin diğer üyelerine başvuran Schiff ile Bilirakis, sundukları karar tasarısına destek vermeye çağırdı.