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ABD Kongresi’nin gündeminde Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını öngören yeni bir karar tasarısı var

2019-03-12
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Adam Schiff ile Gus Bilirakis, ABD tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ve kurbanların anısının korunmasına yönelik yeni bir karar tasarısı hazırladı.

Daha önceki benzeri tasarılardan farklı olan bu yeni karar tasarısı, Ermeni Soykırımı’nın tanınması yönünde atılacak somut adımları da içeriyor.

Belge, 1915 tarihinde yaşanan olayların ABD tarafından tanınmasına, felaket kurbanlarının anısının korunmasına, ABD ile ABD devlet makamlarının, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını reddetme politikası ile çağrıştırılmasının engellenmesine, Ermeni Soykırımı’na dair gerçeklerin halka bildirilmesine yönelik bir etkinlik serisi öneriyor.

Yazılı olarak Temsilciler Meclisin’nin diğer üyelerine başvuran Schiff ile Bilirakis, sundukları karar tasarısına destek vermeye çağırdı.

ERMENİ HABER AJANSI

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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