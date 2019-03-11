Rus Silahlı Kuvvetlerinin heyeti Ermenistan’da bulunuyor

Rusya Federasyonu’nun Silahlı Kuvvetlerinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma birlikleri başkomutanı, Korgeneral İgor Kirilov’un başkanlığındaki heyet 10-13 Mart tarihleri arasında iki taraflı görüşmelere katılmak üzere Ermenistan’da bulunuyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığının verdiği bilgilere göre Rusya Silahlı Kuvvetlerinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma birlikleri başkomutanı, Korgeneral İgor Kirilov’u Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanı’nın yardımcısı Tümgeneral Onik Gasparyan kabul etti.

Görüşmede taraflar radyasyon, kimyasal ve biyolojik güvenlik sorunları ve Ermenistan-Rusya arasında bu konularla ilgili işbirliğini ele aldılar. Geleceğe yönelik ortak bu alandaki projeler de konuşuldu.