Yerchangahishadag Patrik’ler dualarla anıldı

Bugün kiliselerimizde Pazar Ayini sonrası, geçtiğimiz Cuma günü aramızdan ayrılan Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob II Hazretleri ve bundan 29 yıl önce 07 Mart günü aramızdan ayrılan Patriklerimizden Yerçangahişadag Şnorhk Kalustyan dualarla anıldı.

Cuma günü Patrik Mesrob II’nin vefat haberi geldikten sonra, Patrikhane’nin kapısına, Kumkapı Meryem Ana Kilisesisinin ana girişine matemimizi sembolize eden, vefatını duyuran siyah örtüler asıldı.

Kumkapı Meryem Ana Ermeni Kilisesi

Ermeni Patrikhanesi – Kumkapı

Kiliselerimizde Patrik ve Episkoposların oturması için ayrılmış makam koltukları da benzer bir şekilde siyah örtü ile kaplandı.

Samatya Surp Kevork Kilisesi’nde düzenlenen Kutsal Ayine Ruhani Meclis Başkanı Episkopos Sahag Maşalyan riyaset etti ve vaaz verdi. Kendisi de Mesrob II’nin öğrencisi olan Sahag Srpazan, O’nun kendi hayatına ve Türkiye Ermeni toplumu hayatına nasıl dokunduğuna değindi. Hayatı boyunca hep bir acelesi olduğunu, yapmak istediği çok şey olduğunu ve bunu bir an önce yapma arzusunda olduğunu hatırlattı. Tanrı onun yüreğine bu acelecik ruhunu koymuştu böylece kısa ömründe bir an önce istediği tohumları ekebildi.

1982’de İstanbul’da göreve başladığında, adeta bir ateş gibi düştü. Kül tutmuş ateşler harlandı. Yeni bir ruh, yeni bir nefes getirdi cemaatimize. Çocuklarla özellikle ilgilenirdi. Sadece geleceğimiz oldukları için değil, onların ailelerine de dokunmanın bir yolu olduğunu söylerdi. O çocuklar ailelerini de kiliseye getiriyordu. 25 yıllık görev süresince bir ömre sığacak kadar çok iş yaptı. Mesrob Badriark gündüzken çok çalıştı. Gece gelip de çalışamaz olduğunda geç kalmamıştı.

”Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. (Yuhanna 9:4)”

Onu kaybettiğimiz için üzülelim, ağlayalım ancak böyle birini cemaatimize sağladığı için Rab’be şükredelim diyerek sözlerini sonlandırdı Sahag Srpazan.

Hyetert

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