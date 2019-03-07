Ölümünün 29. Yılında Hala Özlemle Anıyoruz

BAŞ EPİSKOPOS ŞNORHK KALUSTYAN

(27 Eylül 1913-7 Mart 1990)

27 Eylül 1913 tarihinde Yozgat’ın İğdeli köyünde Arşak adıyla dünyaya gözlerini açan , 2 yaşında yetim kalan ve çoçukluğu yetimhanelerde hayatın zor şartlarında acılar içinde geçen ve 1961-1990 döneminde Türkiye Ermenileri Patriği olan Başepiskopos Şnorhk Kalustyan’ı ölümünden 29 sene geçmesine rağmen hala özlenen bir ruhani lider, bir patrik yapan ayrıcanlığının ve özelliklerinin başında, Cemaatını ve halkını sevmesi, Halkına sahip Çıkması, Halkının Gerçek Babası ve Gerçek bir Ruhani olması gelir .

Patrik Şınork Kalustyan ,milletini ve insanlarını çok severdi,özellikle Anadolu’dan göç eden çocuklara sahip çıkışı ile ”Halkın Babası” olarak nam salmıştı.Dirayetli ve saygı uyandıran bir duruşu ve sevecen bir kişiliği vardı. Heybetli bir görünümü vardı. Derin birikimi ve dürüst tavrı ve tutumu ile her türlü olumsuz ve sıkıntılı durumlara karşı dik durmasını çok iyi bilen Ruhani bir önderdi.

İlkeli bir ruhani idi , Anadolu’daki Ermeni gençlerinin eğitim ve öğrenimine çok önem veren Patri Şnorhk Kalustyan nesli tükenen Ruhani bir önderdi, sade bir insandı fakat gerçek bir manastır mensubu idi, İstanbul-Üsküdar Surp Haç Ermeni Lisesi’nin (eski Tıbrevank-Manastır) onun hayatında özel bir yeri vardı.

Toprak ve bahçe işleri ile ilgilenmeye özel bir ilgi ve haz duyan rahmetli Patrik,aynı zamanda, çok iyi bir yazardı,eğitim,din,felseye,sosyal ,ahlak konularında sayısız eserleri olan güçlü bir kaleme sahip bir Ruhani önderdi.

Ruhani önderliğinin yanında iyi bir eğitimci ve öğretmendi,Başepiskopos Mesrop Mutafyan,Başepiskopos Karekin Bekciyan,Başepiskopos Aram Ateşyan,Episkopos Sahak Maşalyan öğrencileri arasındadırlar.

Bugün ,onu , özlem ve derin bir saygıyla anıyoruz.

Nurlar içinde uyusun.

Dr.med.Sarkis Adam

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