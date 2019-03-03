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Can Dündar ve Eren Erdem’den nefret söylemi: ‘Bu ülkede rahip isen…’

2019-03-03

Can Dündar ve Eren Erdem, twitter hesaplarında yeni bir nefret söylemine imza attılar.

https://twitter.com/Tufan_akcagz/status/1101562824223019008

HyeTert

Yayımlanan kategori: HyeTert ve Türkçe

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