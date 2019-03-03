Can Dündar ve Eren Erdem’den nefret söylemi: ‘Bu ülkede rahip isen…’ 2019-03-03 Can Dündar ve Eren Erdem, twitter hesaplarında yeni bir nefret söylemine imza attılar. “Bu ülkede rahip isen gizli tanık ifadesini değiştirir, Amerika’dan telefon gelir, tahliye olursun. Bu ülkenin bu toprakların çocuğuysan gizli tanık ‘Bana Eren Erdem’e iftira at dediler’ demiş olmasına rağmen tutuklanır cezaevine gönderilirsin..”@erenerdemnet pic.twitter.com/TjTfZNQV25— Can Dündar (@candundaradasi) March 1, 2019 https://twitter.com/Tufan_akcagz/status/1101562824223019008 HyeTert Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: HyeTert ve Türkçe
İlk yorum yapan siz olun