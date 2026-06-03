Paşinyan-Erdoğan telefon görüşmesinin ayrıntıları

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili gündeme ilişkin konular ele alındı ve iki lider temasların yoğunlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Erdoğan’ı tebrik etti. Erdoğan da Paşinyan’ın 51. yaş gününü kutladı.

Görüşmede ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin önemi vurgulandı.

Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik gerekli prosedürlerin belirlenmesi kararını ve Ermenistan’dan ihracat ile ülkeye ithalat yapılabilmesini sağlayacak Ahılkelek-Kars demiryolu hattının açılmasını da değerlendirdi.

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