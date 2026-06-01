Ermenistan’da ilk yapay zekâ fabrikası açıldı

Ermenistan, yapay zekâ alanında küresel altyapıya sahip ülkeler arasına resmen katılarak dünyanın teknoloji liderleriyle aynı safta yer almaya başladı.

Armenpress’in aktardığına göre, 1 Haziran’da Ermenistan’ın Geğarkunik bölgesindeki Gagarin yerleşiminde, Eleveight AI şirketi tarafından inşa edilen ilk yapay zekâ fabrikasının resmî açılış töreni gerçekleştirildi.

Şirket, bölgenin ilk NVIDIA Blackwell B300 tabanlı yapay zekâ fabrikasını hizmete sunduğunu açıkladı.

Yeni merkez, yapay zekâ modellerinin eğitilmesinden iş dünyası, bilimsel araştırmalar ve mühendislik uygulamalarına kadar geniş kapsamlı yapay zekâ hesaplama ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Projenin ilk aşamasındaki yatırım tutarı 120 milyon ABD doları olarak açıklandı.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1251654