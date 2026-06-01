Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Türkiye açıklaması! ‘Hedefimize ulaşacağımızdan eminim’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımlarına dair açıklamalar geldi. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerinin olmaması halinde dış politikalarında “dengesizlik” durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti.

Ermenistan‘ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, “Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımızdan eminim. Bu da dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamına ereceği ve Ermenistan’ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağı anlamına geliyor” dedi.

‘TÜRKİYE İLK İLİŞKİLERİMİZ YOKSA BU TERAZİNİN BOŞ OLDUĞU ANLAMINA GELİR’

Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında “dengesizlik” durumunun ortaya çıkacağına işaret eden Paşinyan, “Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu, terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Paşinyan, bu tutumun bir “hevesten” ibaret olmadığını ifade ederek, Ermenistan’ın Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm devletlerle ilişkilerinin olması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Sözcü Keçeli, iki ülke arasında 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecine ilişkin yürütülen güven artırıcı adımlar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Keçeli açıklamasında, doğrudan ticaretin hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen bürokratik çalışmaların 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandığını belirterek, hayata geçirilen yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Yeni düzenleme sayesinde, Türkiye’den üçüncü bir ülke üzerinden Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak Ermenistan’dan Türkiye’ye gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının artık belgelerde “Ermenistan/Türkiye” şeklinde belirtilmesinin mümkün hale geldiği kaydedildi.

SINIRIN AÇILMASI İÇİN TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İki ülke arasındaki kara sınırının açılmasına yönelik sürece de değinen Keçeli, ortak sınırın açılması için gerekli teknik ve bürokratik hazırlıkların halen devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin bölgedeki barış vizyonuna dikkat çeken Keçeli, “Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

