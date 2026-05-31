Konya’daki bin 700 yıllık kilise hala ayakta

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya, bünyesinde bir çok tarihi eser barındırıyor. Konya’nın beş bin yıllık mahallesi olan Selçuklu İlçesine bağlı tarihi Sille mahallesinde bulunan bin 700 yıllık kilise yapılan restorasyon çalışmaları ile günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

Şerife Kaya

Konya’nın tarihi Sille Mahallesi’nde bulunan 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi, restorasyon sonrası müze olarak hizmet veriyor.

Konya’da, tarihi Sille Mahallesi’nde bulunan ve dünyanın ayakta duran en eski kilisesi olarak bilinen Aya Elenia Kilisesi, yapılan restorasyonların ardından müze olarak hizmet vermeye devam ediyor. Kilisenin, Bizans İmparatoru Konstantin’in annesi Helena tarafından 327 yılında yaptırıldığı biliniyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille Mahallesi’nde çeşitli dönemlerden tarihi izler bulunuyor. Rum köyü olarak da bilinen mahalledeki Aya Elenia Kilisesi ise Anadolu’daki ilk kiliseleri arasında yer alıyor. Kilisenin bir dönem ortopedi hastanesi olarak hizmet verdiği de biliniyor. Kilisede birinci dünya savaşı sırasında faaliyetlere ara verilmiş ve ortopedi hastanesi olarak kullanılmış.

Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan kilise günümüzde Konya’nın en çok ziyaret edilen tarihi mekanları arasında yer alıyor.

