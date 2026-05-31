Anket: Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimlerde ezici bir zafere doğru ilerliyor

By Peter Barabas & Aleksandar Brezar

Yeni bir anket, Rusya’nın ‘Ukrayna senaryosu’ uyarılarına rağmen Batı yanlısı bir tutum sergileyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın partisinin parlamentoda büyük bir çoğunluk elde edebileceğini öngörüyor.

7 Haziran’da yapılacak ve Ermenistan için belirleyici olacak seçimler öncesinde gerçekleştirilen son anket, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi’nin kararsızlar dışındaki seçmenlerin neredeyse yüzde 65’inin oyunu alabileceğini öngörüyor, bu da partinin ezici bir zafer elde ederek gelecekteki parlamentoda kayda değer bir çoğunluğa ulaşabileceğine işaret ediyor.

5-11 Mayıs tarihleri arasında bin 551 katılımcı ile yapılan Breavis anketi, seçmen eğilimlerini ölçtü. Sonuçlar, Sivil Sözleşme Partisi’nin, bazıları Rusya tarafından aktif olarak desteklenen parçalanmış muhalefet karşısında rahat bir üstünlük sağladığını ve muhalefetteki hiçbir partinin yüzde 12 barajını aşamadığını gösteriyor.

Önümüzdeki pazar günü yapılacak oylama anket projeksiyonlarını doğrularsa, Ermenistan halkı Pashinyan’a, Güney Kafkasya ülkesinin Batı yanlısı bir rotaya yönelik stratejik dönüşünü sağlamlaştırması için belirleyici bir yetki (mandat) vermiş olacak. Bu durum, ülkeyi Kremlin ile doğrudan bir çarpışma rotasına sokarken, Karabağ konusunda Azerbaycan ile imzalanan tarihi barış anlaşmasını perçinleyecek, bölgesel istikrar ve iş birliğini daha da ileriye taşıyacak.

Söz konusu anlaşma, iki ülke arasındaki onlarca yıllık çatışmayı sona erdirmek üzere geçen yıl Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile imzalanmıştı.

Breavis anketi aynı zamanda, onlarca yıldır Rusya’nın post-Sovyet yörüngesinde bulunan Erivan’ın ulusal stratejisini yeniden kalibre ettiğinin ve Batı’ya doğru daha da güçlü bir eksen kayması yaşadığının sinyalini veriyor.

Armenia, Breavis poll:



KP~EPP|~S&D: 65% (+41)

Mer dzevov-*: 12% (+3)

HD/ARF-S&D: 6% (+3)

MPA-*: 4% (+3)

BHK-*: 2% (-1)

DOK-*: 2% (n.a.)

MT-*: 2% (+1)

BDE-*: 2% (n.a.)



+/- vs. 03-13 February 2026



Fieldwork: 05-11 May 2026

Sample size: 1,551



➤ https://t.co/ImUIujL15i pic.twitter.com/SzL4v5va8M — Europe Elects (@EuropeElects) May 30, 2026

Moskova’dan ‘Ukrayna senaryosu’ uyarısı ve ambargo tehditleri

Son haftalarda Moskova, Erivan üzerindeki baskısını sürekli olarak artırdı. Bu baskılar arasında kritik ticari yasaklar, entegre tek bir pazar ve serbest ticaret bölgesi olarak faaliyet gösteren ve Moskova liderliğindeki 5 eski Sovyet devletinden oluşan Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) çıkarılma uyarıları yer alıyor.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkideşi Donald Trump’ın Paşinyan’a “tam ve koşulsuz desteğini” açıklamasından günler sonra Ermenistan ile Ukrayna arasında paralellikler kurdu.

Yeni anketin yayınlanması, Rusya’nın, Erivan’ın AB’ye yönelimini hızlandırma kararı üzerine Ermenistan büyükelçisini “İstişareler için” Moskova’ya geri çağırdığı döneme denk geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi S.P. Kopyrkin, Ermenistan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlar nedeniyle istişarelerde bulunulmak üzere Moskova’ya çağrılmıştır,” denildi.

Bundan bir gün önce ise Kremlin, ülke için hayati önem taşıyan ucuz gaz ve petrol arzını kesme tehdidinin ardından Ermenistan’ın maden suyu, şarap ve konyak ihracatına getirdiği yasaklara yenilerini ekleyerek, belirli meyve ve sebze ürünlerine de “Geçici kısıtlamalar” getireceğini duyurdu ve ekonomik yaptırımlarına hız verdi. Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan, geçen yıl gaz ihtiyacının yüzde 80’inden fazlasını Rusya’dan ithal etmişti.

Ayrıca cuma günü, AEB liderleri ortak bir bildiri yayınlayarak Ermenistan’ın AB’ye katılma planlarının tüm üye ülkelerin ekonomik güvenliği için “ciddi riskler” oluşturduğu uyarısında bulundu. Astana’daki zirvede bir araya gelen Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri, Erivan’a AB ile Moskova liderliğindeki blok arasında bir an önce ulusal bir referandum yapılması çağrısında bulundu.

Zirvede Putin, Ukrayna ile Ermenistan arasında daha önce kurduğu paralelliği yineleyerek, Astana’daki basın mensuplarına “Ukrayna’daki kriz, bir noktada Ukrayna’nın AB’ye katılma girişimleriyle başladı,” dedi.

Trump faktörü ve dezenformasyon iddiaları

AEB bildirisinde yalnızca Ermenistan’ın AB yanlısı rotasından bahsedilse de bu hamle, Trump’ın yeniden seçilmesi için Paşinyan’a “tam ve koşulsuz desteğini” teyit etmesinden sadece 1 gün sonra geldi. Trump, Paşinyan’ı Ermenistan’ı “güçlü, zengin ve çok güvenli” kılan “harika bir dost ve lider” olarak tanımlamıştı.

Moskova’nın, Paşinyan’ın konumunu sarsmaya yönelik gizli çabalar da dahil olmak üzere, Rus yanlısı muhalefet adaylarını desteklemek amacıyla Ermenistan’da yoğun ve yaygın bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğü belirtiliyor.

Reuters’ın cumartesi günü Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre Moskova, seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla Rusya’da yaşayan on binlerce Ermeni seçmeni sandık başına taşımayı planlıyor.

