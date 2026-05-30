CİNAYET SONRASINDA İNTİHARDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Los Angeles’ta Ermeni bir aile evlerinde öldürülmüş halde bulundu

Los Angeles’ın North Hills bölgesinde, Ermeni bir ailenin dört üyesi, yani karı koca ve iki küçük çocukları evlerinde öldürülmüş halde bulundu. ABD medyasına göre , yetkililer olayı olası bir cinayet-intihar vakası olarak araştırıyor.

Olay 27 Mayıs akşamı meydana geldi. Komşuların evden silah sesleri duyduklarını bildirmesinin ardından polis, saat 20:00 civarında Londelius Caddesi’ndeki eve geldi. Olay yerine gelen polisler, bir erkek, bir kadın ve iki çocuğun cesetlerini buldu.

Adli tıp uzmanları, 31 yaşındaki Khajak Basmajyan, 30’lu yaşlardaki anne, ailenin iki yaşındaki oğlu ve sadece altı günlük yeni doğmuş kızını silahla vurulmuş halde buldu.

Soruşturmanın ön verilerine göre, anne iki çocuğunu ve kocasını vurarak öldürmüş ve ardından intihar etmiş olabilir. Bununla birlikte, henüz resmi bir sonuca varılmadı, soruşturma devam ediyor. Polis, olayla ilgili herhangi bir şüphelinin aranmadığını doğruladı.

30’lu yaşlarında olan annenin ismi basınla paylaşılmadı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir bölge sakini “Hiçbir tartışma duymadım ve rahatsız edici bir işaret fark etmedim. O akşam, saat yedi civarında, kocanın çöpü dışarı çıkardığını gördüm. Her şey tamamen normal görünüyordu” dedi .

ABD medyasına yansıyan haberlere göre kimi komşular, annenin doğum sonrası depresyon da dahil olmak üzere ruh sağlığı sorunları yaşamış olabileceğini öne sürüyor, ancak bu bilginin henüz resmi bir teyidi yok.

Olaydan sonra, bölge sakinleri kurbanların anısına eve çiçekler ve mumlar getirmeye başladı.

(KTLA, News.am)

