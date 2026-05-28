Trump’tan Paşinyan’a “tam ve eksiksiz” seçim desteği: Güney Kafkasya bölgesi için refah vizyonumu paylaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri için “tam ve eksiksiz” destek vereceğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Paşinyan’ın politikasını överek 7 Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerinde kendisini destekleyeceğini belirtti.

Paşinyan’ın “harika bir dost ve lider” olduğunu ifade eden Trump, onun ülkesini “güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini” vurguladı.

Trump, “Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kısa süre önce Ermenistan’a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına “önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığına” değindi.

Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası’nın temeli atılacak

Trump, ABD ve Ermenistan’ın yakında Kafkasya’nın güneyini “dönüştürecek” ve ABD merkezli enerji şirketlerinin Orta Asya’dan ABD’ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası”nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti.

Trump paylaşımının devamında “Nikol’un yardımıyla, ABD’yi, Ermenistan’ı, güney Kafkasya’yı ve Orta Asya’yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan’ı tekrar büyük yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

