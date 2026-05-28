Pangaltı Lisesi Mezunlar Derneği’nde Janin Irmak dönemi

Ermeni okullarından yetişenler derneklerinde yönetim kurulları değişikliği sürüyor. Uzun yıllar Pangaltı Lisesi’nden Yetişenler Derneği başkanlığı görevini yürüten Arsen Kovan, görevini Janin Irmak’a devretti.

18 Mayıs’ta dernek lokalinde yapılan olağan genel kurul toplantısına dernek üyeleri katıldı. Toplantıda yeni yönetim üyelerinin görev dağılımları belirlendi. Janin Irmak’ın başkanlık görevine getirildiği 81’inci dönem dernek yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Arsen Kovan ve Janin Irmak

Aksel Telli, Aren Garibgün, Lea Karapınar, Larissa Demirtaş, Kayl Matatyan, Alen Mülayim, Jozef Arap, Andreas Merter, Tamar Terzioğlu, Soley Agakay, Talita Menşuroğlu, Matyas Merter ve Merlin Kıyıcı.

Yeni yönetim, eski dernek başkanı Arsen Kovan’a yaptığı hizmetleri için teşekkür etti. Pangaltı Lisesi’nden Yetişenler Derneği, bu yıl kuruluşunun 80’inci yılını kutluyor.

