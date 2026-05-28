Karasun Mangants Korosu 136 yaşında

Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi bünyesinde faaliyet gösteren Karasun Mangants Çocuk Korosu uzun yıllar sonra konser verdi. 136 yıllık geçmişe sahip koronun verdiği konsere ilgi yoğundu.

24 Mayıs Pazar günü Dadyan Okulu Dikran Gülmezgil Salonu’nda düzenlenen konsere Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Yancı ve yönetim kurulu üyeleri, Dadyan Okulu Müdürü Yeranuhi Balcı ve davetliler katıldı.

Konserin sunuculuğunu Nora İpekçi üstlendi. Şefliğini Sercan Gazeroğlu’nun üstlendiği koroda 23 çocuk yer aldı.

Konserde koroya Aret Hırimyan, Sevan Karabetoğlu, Sevan İnyapan, Tatyos Şant Karapekmez ve Adis Doğanay’dan oluşan orkestra eşlik etti.

Ermeni toplumunun tanınmış sanatçılarından Silva Gomikyan geceye okuduğu şiirler ile katkı sunarken; Yeraz Kısadur, Ani Erdoğan, Anita Garabedyan, Maral Çınar ve Matias Şiringil solo şarkılar seslendirdi.

Koro, konserde 18 Ermenice parça seslendirdi. Sercan Gazeroğlu’nun da solo performans sunduğu konserde koreograf Narod Güleç önderliğindeki dans grubu da koroya eşlik etti.

Lerna Ohanyan Talu, Yeranuhi Balcı, Hermine Çınar ve Mari Yancı’nın katkılar sağladığı konserin kapanış konuşmasını Patrik Maşalyan yaptı.

Patrik Maşalyan, şef Sercan Gazeroğlu’nu, vakıf yönetimini, Dadyan Okulu yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

