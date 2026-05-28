Ermenistan 2016’dan bu yana ilk kez askeri geçit töreni düzenledi

Ermenistan, parlamento seçimlerinden yaklaşık bir hafta önce, 2016’dan bu yana ilk kez askeri geçit töreni düzenledi ve 2022’den beri edinilen silahları sergiledi. Paşinyan “Ordunun tek görevi, Ermenistan Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınmış egemen topraklarının korunmasıdır ve ordumuz, uluslararası anlaşmalar temelinde yürütülen barış koruma misyonları dışında, Ermenistan’ın uluslararası alanda tanınmış toprakları dışında kullanılmamalıdır” dedi.

28 Mayıs Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için başkent Yerevan’da düzenlenen iki saatten fazla süren geçit töreninde, Fransa ve Hindistan da dahil olmak üzere yedi ülkeden satın alınan askeri teçhizatın yanı sıra, yetkililerin Mayıs ayı başlarında ülkenin ihracatına başladığını açıkladığı Ermenistan yapımı insansız hava araçları da yer aldı.

Cumhuriyet Günü geçit töreninde, ülkenin 1918’de kurulan Birinci Ermenistan Cumhuriyeti’nin yıldönümü kutlandı.

Başbakan Nikol Paşinyan konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı’nın ‘tamamen yeni bir tarihi bağlamda kutlandığını’ belirterek, ‘yaklaşık 35 yıllık çatışmanın ardından Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlandığını’ savundu.

Paşinyan, “Birinci Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını korumak ve geliştirmek için eksik olan şey barıştı ve barışın yokluğu, 1918’de bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra Güney Kafkasya’nın üç ülkesinin 1920’de bağımsızlıklarını ardı ardına kaybetmelerinin temel nedeni oldu” dedi ve tarihten dersler çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Paşinyan şöyle konuştu: “Kurulan barış, bunun daha da kurumsallaştırılması, devletin yasal temellerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, TRIPP [Trump Rotası] projesinin uygulanması da dahil olmak üzere, Ermenistan’ı çatışma çıkmazından Barış Kavşağı’na dönüştürmek ve vatandaşlarının güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını sağlamak, stratejik önceliklerimizdir.”

Paşinyan, Ermeni ordusunun yeni silahlar, üniformalar ve Ermenistan’ın uluslararası alanda tanınmış egemen topraklarının savunmasına odaklanan güncellenmiş bir askeri ideolojiyle geçit töreninde yer aldığını söyledi.

Paşinyan, “Bu ideolojinin özü şudur: Ordunun tek görevi, Ermenistan Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınmış egemen topraklarının korunmasıdır ve ordumuz, uluslararası anlaşmalar temelinde yürütülen barış koruma misyonları dışında, Ermenistan’ın uluslararası alanda tanınmış toprakları dışında kullanılmamalıdır” dedi.

Başbakan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın 1991 Alma-Ata Deklarasyonu’na dayanarak birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdığı 2022 Prag’daki anlaşmaların ardından uluslararası silah pazarının Ermenistan için erişilebilir hale geldiğini belirtti.

Paşinyan ayrıca, Ermenistan hükümetinin 2022’den bu yana, daha geniş kapsamlı savunma reformları ve modernizasyon çabalarının bir parçası olarak ülkenin askeri-sanayi kompleksine yaklaşık 170 milyar dram yatırım yaptığını açıkladı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

