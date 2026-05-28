Ano Cewher: Yeni Keldani Patriği, Mesrur Barzani’yi “eylem adamı” olarak tanımladı

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paul III Nona ile görüştüğünü ve patriğin Başbakan Mesrur Barzani’yi “söz değil, eylem adamı” olarak nitelendirdiğini söyledi.

Bakan Cewher, bugün (28 Mayıs 2026 Perşembe), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Bağdat’ta Keldani Kilisesi’nin yeni Patriği Mar Paul III Nona’yı ziyaret ettiğini belirtti.

Ano Cewher, “Başbakan Mesrur Barzani ve hükümet adına, kendisini Patriklik görevini üstlenmesi münasebetiyle tebrik ettik.” dedi.

Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paul III Nona’nın Başbakan Mesrur Barzani’yi “söz değil, eylem adamı” olarak nitelendirdiğini dile getiren Cewher, ayrıca yeni Keldani Patriğinin yakın gelecekte Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini açıkladı.

