Prof. Dr. Kutlu’dan dikkat çeken analiz: ‘Ermeni soykırımı iddialarının arkasında Sevr hedefi var’

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Hâkimiyet Gazetesi Köşe Yazarı, Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu, 111 yıl önce çıkarılan Sevk ve İskan Kanunu’nun yıl dönümünde, kaleme aldığı yazısında, sözde Ermeni soykırımı iddialarının tarihsel ve siyasi arka planını ele aldı. Kutlu, özellikle Ermeni diasporasının uluslararası alandaki faaliyetlerine dikkat çekerek, ‘Büyük Ermenistan’ hedefinin hâlâ canlı tutulduğunu ifade etti.

Şahin Yaldızlı



I. Dünya Savaşı sırasında birçok cephede mücadele eden Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanmak isteyen bazı Ermeni grupları, Ruslarla iş birliği yaparak Anadolu’nun birçok şehrinde yüzyıllarca beraber yaşadıkları insanlara; konu- komşu, Türk, Kürt demeden katliamlara girişmişlerdir. Bunun üzerine Osmanlı Hükûmeti, 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân Kanunu’nu çıkararak, savaş bölgelerinde yaşayan Ermenilerin daha güvenli bölgelerine nakledilmesine karar vermiştir. “Tehcir” olarak adlandırılan bu uygulama, Ermenilerin iddia ettiği sözde soykırımın temelini oluşturmaktadır.

Ayrıca bu tehcir uygulaması aynı zamanda Ermenilerin can güvenliğini sağlamayı da amaçlayan bir tedbirdi.

Ermeni soykırımı iddialarının gerçeği yansıtmadığını; Doğu ve İç Anadolu’da, yıllarca birlikte yaşadıkları Türk ve Kürt halkına yönelik katliamları gerçekleştirenlerin esasen Ermeni çeteleri olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Bilimsel çalışmalarla dünya kamuoyuna ve bilim insanlarına gerçekleri duyurmaktan geri durmayacağız.

“OSMANLI’NIN ERMENİLERE SOYKIRIM UYGULADIĞI İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında birçok cephede mücadele ettiğini hatırlatan Selçuk Üniversitesi Eski Rektörü Abdurrahman Kutlu, yüzyıllarca “millet-i sadıka” olarak tanımlanan Ermenilere yönelik soykırım yapıldığı yönündeki iddiaların tarihi gerçeklerle örtüşmediğini savundu. Prof. Dr. Kutlu, başta Ermeni diasporası olmak üzere bazı Batılı ülkelerin ve siyasi çevrelerin, iç ve dış siyasi dengeler doğrultusunda bu iddiaları desteklediğini belirtti.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI MAMDANİ’YE TEPKİ

Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu, Zohran Mamdani’nin 24 Nisan 2026 tarihinde yaptığı açıklamalara da değindi. Mamdani’nin 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak nitelendirdiğini ve Azerbaycan’a yönelik suçlamalarda bulunduğunu aktaran Kutlu, bu açıklamaların Ermeni lobisinin etkisiyle yapıldığını öne sürdü. Kutlu, ABD’deki Ermeni diasporasının yanı sıra Yunan-Rum ve Yahudi lobilerinin de bu süreçte etkili olduğunu ifade etti.

“TEHCİR KARARI SAVAŞ ŞARTLARINDA ALINDI”

Makalesinde, 27 Mayıs 1915 yılında çıkarılan Sevk ve İskân Kanunu’na da değinen Kutlu, tehcir uygulamasının Ermenilerin iddia ettiği gibi bir “soykırım” değil, savaş koşullarında alınmış güvenlik tedbiri olduğunu savundu.

Kutlu, bazı Ermeni gruplarının Ruslarla iş birliği yaparak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde saldırılar gerçekleştirdiğini belirterek, Osmanlı yönetiminin bu gelişmeler üzerine tehcir kararını aldığını söyledi.

“ASIL HEDEF BÜYÜK ERMENİSTAN PROJESİ”

Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu, sözde Ermeni soykırımı iddialarının temelinde yalnızca tarih tartışmasının bulunmadığını belirterek, meselenin siyasi ve stratejik boyutuna dikkat çekti. Kutlu’ya göre Ermeni diasporasının nihai hedefi, Türkiye’ye sözde soykırımı kabul ettirmek, ardından tazminat ve toprak taleplerini gündeme taşımak.

Bu planın tarihsel temelinin ise 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması ile atıldığını ifade eden Kutlu, Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasının o dönem planlandığını ancak Türk milletinin verdiği mücadeleyle bunun engellendiğini kaydetti.

“LOZAN İLE SEVR TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILDI”

S.Ü. Eski Rektörü ve Hakimiyet Gazetesi yazarı Abdurrahman Kutlu, kazanılan Türk Kurtuluş Savaşı ve ardından imzalanan Lozan Antlaşması sayesinde Sevr planlarının geçersiz hale getirildiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Doğu’da bir Ermeni devleti kurulması planının tamamen sona erdiğini belirten Kutlu, günümüzde Türkiye karşıtı bazı yapıların tarihsel arka planında da bu hedeflerin bulunduğunu savundu.

ASALA VE PKK VURGUSU

Yazısında terör örgütü ASALA’nın faaliyetlerine de yer veren Prof. Dr. Kutlu, 1970’li ve 1980’li yıllarda Türk diplomatlarına yönelik suikastların gerçekleştirildiğini hatırlattı. Kutlu ayrıca, emperyalist ülkelerin Türkiye’yi zayıflatmak amacıyla bölücü terör örgütlerini desteklediğini öne sürerek, Ermeni diasporasının “Büyük Ermenistan” hedefinden vazgeçmediğini ifade etti.

“TARİHÎ GERÇEKLER ANLATILMAYA DEVAM EDECEK”

Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu, bilimsel çalışmalar ve tarihî belgeler ışığında gerçeklerin dünya kamuoyuna anlatılmaya devam edileceğini belirterek, Ermeni soykırımı iddialarının tarihsel gerçeklikten uzak olduğunu savundu.

Yazının tamamına aşağıdaki link’ten ulaşabilirsiniz.

https://www.hakimiyet.com/yazi/prof-dr-abdurrahman-kutlu-selcuk-universitesi-eski-rektoru/asilsiz-ermeni-soykirimi-iddialarinin-amaci/22409