Panathinaikos, Olympiakos’un şampiyon olduğu Final Four’un ardından OAKA’yı ‘dezenfekte etti’

Panathinaikos, Olympiakos’un şampiyon olduğu EuroLeague Final Four’a ev sahipliği yapan salonu OAKA’yı dezenfekte etti. Salonun dezenfekte edildiği görüntüler kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

EuroLeague Final Four organizasyonu bu yıl Panathinaikos’un maçlarını oynadığı Atina’daki OAKA Arena’da düzenlendi. Olympiakos’un finalde Real Madrid’i yenerek şampiyon olduğu turnuva sahadaki mücadeleden çok organizasyonda yaşanan sorunlarla konuşuldu.

Yarı finalde Olympiakos’un Fenerbahçe Beko ile oynadığı mücadelede biletli Türk taraftarların salona alınmaması, oyuncu ailelerinin maruz kaldığı engeller ve salondaki ciddi güvenlik açıkları krize yol açtı. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve üst yöneticisi (CEO) Chus Bueno yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe’den ve sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos da EuroLeague yönetimine, “Sizin sorumluluğunuzdu çünkü salonu size devretmiştik. Bunlar oldu. Ne yapacaksınız şimdi? Yine Giannakopoulos’un mu suçu? Beni mi cezalandıracaksınız? Aferin size” sözleriyle tepki göstermişti.

Panathinaikos, Olympiakos’un şampiyonluk kupasını kaldırdığı organizasyonun ardından ilginç bir paylaşıma imza attı. OAKA Arena’nın ‘dezenfekte edildiği’ görüntüler kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, “Panathinaikos taraftarlarını tekrar ağırlamaya hazır hale geldi” notuyla paylaşıldı.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού στους χώρους και τις κερκίδες του T-Center ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.#paobcaktor pic.twitter.com/6LLO4DlcGw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 27, 2026

https://gazeteoksijen.com/spor/panathinaikos-olympiakosun-sampiyon-oldugu-final-fourun-ardindan-oakayi-dezenfekte-etti-276951