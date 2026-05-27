Her Zaman Hazır: Ermenistan ordusunun yeni amblemi neyi simgeliyor?

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordunun yeni armasını modernize ederek yeni versiyonunu kamuoyuna sundu. “Armenpress”in aktardığına göre, Savunma Bakanı tarafından yayımlanan videoda, öncelikle armanın güncellenme nedenlerine değiniliyor.

Açıklamada, 2001 yılında onaylanan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin önceki armasında çeşitli heraldik, biçimsel ve ideolojik eksiklikler bulunduğu, bu nedenle ordunun dönüşüm süreci kapsamında amblemin de güncellenmesi ve revize edilmesi yönünde bir girişim başlatıldığı vurgulanıyor.

“Önceki amblemin ana figürü olan kartalın, heraldik ve estetik açıdan önemli eksiklikleri vardı. Kartal kapalı gagayla tasvir edilmiştir. Heraldikte kapalı gaga, sakin ve savaş dışı bir durumu simgeler; çoğu zaman cansız bir figür olarak algılanır, bu da ordunun doğasıyla çelişmektedir. Kartalın temel gövdesi de bulunmamaktadır; gövde yüzeye entegre edilmiş, yalnızca tüylerden oluşan bir kartal silueti oluşturulmuştur. Pençeler yani silah niteliğindeki uzuvlar da eksiktir. Bu durum, parçalanmış, güçsüz ve savunmasız bir varlık izlenimi yaratmaktadır ki bu, bir ordu sembolü için kabul edilemezdir” denildi.

Videoda ayrıca eski amblemde kılıcın kalkanın arkasına yerleştirilmesinin heraldik açıdan “savunmaya hazır olmama” anlamı taşıdığı belirtiliyor.

“Ancak Ermenistan ordusunun misyonu, ülkenin egemen topraklarını ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır olmaktır. Eski amblemde devlet bayrağının tasvirinde de ciddi bir hata bulunmaktadır; bayrak bütün bir yapı olarak değil, parçalanmış şeritler veya parçalar halinde gösterilmiştir. Bu tür bir bozulma, sembolik olarak bölünmüş, parçalanmış veya bütünlüğünü kaybetmiş bir devlet algısı yaratabilir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, yeni amblemin merkez figürü olan kartalın yeniden yorumlandığını ve artık tam, canlı ve bütün bir bedenle tasvir edildiğini belirtti. Kartalın başı, gövdesi, kanatları ve pençeleri açık biçimde görünmektedir; böylece önceki eksikliklerin giderildiği ifade edildi.

Kartalın açık gagası, heraldik açıdan canlılık, hazırlık, dikkat, söz ve güç hakkını simgelemektedir. Taçlı bir yırtıcı olarak kartalın dinamik duruşunun, Ermenistan ordusunun uyanıklığını ve savaşçı ruhunu temsil ettiği belirtilmektedir. Kartalın arkasında parlayan altın renkli bir güneş yer almakta; ışınları dairesel biçimde yayılmaktadır. Güneş, yaşam ve canlılık sembolü olarak Ermeni halkının sürekliliğini temsil etmektedir. Seçilen altın renk ise sonsuzluk, refah ve iktidar anlamını taşımaktadır.

Açıklamada, güneşin kartalın arkasında konumlandırılmasının, devletin ve kartalın koruması altındaki kutsal değerleri vurguladığı ifade edildi. Kartalın göğsünde ise, Ermeni sekiz köşeli güneş haçıyla süslenmiş dairesel altın bir kalkan ve merkezinde bir tohum tanesi yer almaktadır. Bu sembol, Ermenistan ordusunun merkezî simgesi olarak tanımlandı.

“Tohum, geleceğin askerlerini temsil eder; savaş ocağında filizlenerek ağaç ve meyveye dönüşecek ve sonsuz devamlılık fikriyle yeniden tohum verecektir” denildi.

Kalkanın kartal üzerindeki konumu savunma sembolü olarak yorumlanırken, kartalın iki pençesinde tarihsel öneme sahip silahlar bulunduğu belirtildi: sol pençede altın bir kılıç, sağ pençede ise Ermenistan ordusunun koruyucu azizi olarak kabul edilen Aşot Demir’in kutsal haçı yer alıyor.

Amblemin üst kısmında Ermenistan devlet bayrağı ve ülke haritası da yer almakta. Bu unsurun, arması doğrudan Ermenistan’la ilişkilendirerek ordunun güvenliğin garantörlerinden biri olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, dönüşüm konsepti kapsamında Ermenistan ordusunda reformların sürdüğü de kaydedildi.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1251319