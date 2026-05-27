Henrikh Mkhitaryan bir sezon daha Inter Milan’da kalacak

Ermenistan Milli Futbol Takımı tarihinin en golcü oyuncusu ve eski kaptanı Henrikh Mkhitaryan, bir sezon daha Inter Milan forması giyecek.

“Armenpress”in aktardığına göre, haberi Sky Sport duyurdu.

Mkhitaryan’ın, Inter ile sözleşmesini uzatacağı belirtildi. Haberde, deneyimli futbolcunun maaş indirimi konusunda da anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Medyada yer alan bilgilere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Henrikh Mkhitaryan’ı sözleşmesini bir sezon daha uzatmaya ikna etmeyi başardı. Maaş düzenlemesi de dahil olmak üzere yeni sözleşmenin detaylarının önümüzdeki günlerde görüşüleceği kaydedildi.

