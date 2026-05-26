Rusya, Ermenistan ürünlerinin satışını askıya alıyor

Yerevan’ın hem AB hem de Avrupa Siyasi Topluluğu’na ev sahipliği yapmasıyla iyice tırmanan Rusya-Ermenistan geriliminde, Rusya Ermenistan’ın ürettiği bazı mallara ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Çiçekleri, maden suyu, meyve ve alkollü içeçekler takip etti.

Rusya, “zorunlu standartları karşılamadıkları” iddiasıyla birkaç Ermeni üreticinin alkollü içecek satışını askıya aldı. Bunun yanı sıra Moskova, Ermenistan’ın 7 Haziran’daki parlamento seçimlerine hazırlanmasından haftalar önce, Ermeni Jermuk maden suyunun ithalatını ve satışını tamamen yasakladı ve Ermeni meyve-sebze ihracatına yönelik ek denetimler başlattı.

Rusya, daha önce de Ermenistan da dahil, komşu ülkelere karşı ticari kısıtlamaları ekonomik baskı aracı olarak kullanmakla birçok kere suçlandı.

Cumartesi günü Rus yetkililer, yapılan izlemeler sonucunda üç Ermeni fabrikası tarafından üretilen alkollü içeceklerin “zorunlu standartları karşılamadığının” tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Zorunlu standartları karşılamayan ürünlerin satışını önlemek amacıyla, hem perakendeciler hem de ithalatçılar, satışların askıya alınması ve standartların altındaki alkollü içeceklerin dolaşımdan çekilmesi konusunda bilgilendirilmiştir” denildi ve durumun kendileri tarafından “sıkı kontrol” altında tutulduğu belirtildi.

Satışları durdurular arasında Vedia-Alco, Abovyan Brandy Factory ve Shahnazaryan Wine and Brandy House tarafından üretilen Ermeni şarabı ve brendi (konyak) ürünleri yer alıyor.

Çiceklerle başladı

Ermeni çiçek ihracatına yönelik “geçici kısıtlamaların” 22 Mayıs’ta yürürlüğe girmesinin ardından Rus yetkililer, Ermenistan’dan yapılan ithalatta “yalnızca çiçeklerde değil, aynı zamanda sebze ve meyvelerde de sorunlar kaydettiklerini” açıkladı.

Rusya, Ermeni işletmelerine yönelik denetimlerin bir hafta daha devam edeceğini ve ardından bir karar verileceğini belirtti.

Yine 22 Mayıs’ta Rusya, Ermeni Jermuk maden suyunun ürün etiketi ile içeriğinin uyuşmadığı iddiasıyla ithalatını tamamen durduran “geçici sıhhi tedbirler” uygulamaya başladı.

Mayıs ayının başında Rusya, Yerevan ve Moskova arasında yeniden tırmanan gerilim sırasında “mevzuat ihlalleri” iddiasıyla Jermuk’un satışını askıya almış ve aynı zamanda şirketle ilgili bir ceza davasını yeniden açmıştı.

Dostça boşanma teklifi geri çevrilince

Ermenistan üzerindeki ekonomik baskı, ülkenin parlamento seçimleri öncesinde, 4-5 Mayıs’ta Yerevan’da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu ve AB-Ermenistan zirvesinden sonra giderek artıyor. Nisan ayında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın seçimlerde “Rus yanlısı” partilerin yer alması yönündeki arzusunu dile getirmişti. Zirvelerden sonra ise Putin, Ermenistan’ın AB ya da Avrasya Ekonomik Topluluğu arasında bir karar vermesi gerektiğini söylemiş ve gerekirse “dostça boşanmayı” önermişti.

Son kısıtlamaların yanı sıra Rus yetkililer, Ermenistan’ın Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) ayrılması durumunda daha yüksek gaz ücreti ödemek dahil, Ermenistan’ı AB ile ilişkileri derinleştirmeme konusunda “uyarmaya” devam ediyor.

Ermenistan şu anda Rus gazını 1.000 metreküp başına 177,5 dolardan ithal ederken, Avrupa gaz fiyatları 1.000 metreküp başına 600 doları aşıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksei Overchuk 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Eğer Ermenistan, AB’nin şu anda dönüşmekte olduğu, Rusya’ya düşman bir askeri-politik bloka doğru ilerlemeye karar verdiyse, o zaman elbette bu durum bizi mutlu etmez” demişti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Putin’in “dostça boşanalım”önerisine, AB’ye de AET’ye de önem verdiklerini söyleyerek, “boşanma” gibi bir niyetleri olmadığını belirtmişlerdi.

(Kaynak: OC Media)

