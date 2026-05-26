Rubio, Ermenistan ile stratejik ortaklığın yeni bir seviyeye taşınmasının yeni ekonomik fırsatlar yaratacağını düşünüyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir seviyeye yükseltilmesinin hem Ermeniler hem de Amerikalılar için yeni ekonomik fırsatlar yaratacağını belirtti.

Armenpress’in aktardığına göre, Marco Rubio bu açıklamayı Ermenistan ziyareti sırasında yaptı.

Dışişleri Bakanı Rubio, “Bugün stratejik ortaklık tüzüğünü güncelleyerek, ABD-Ermenistan ikili ilişkilerinin geleceğini şekillendirme ve hem Ermeniler hem de Amerikalılar için yeni bir ortaklık ve ekonomik fırsatlar yolu oluşturma imkânına sahibiz. Basitçe söylemek gerekirse, Ermenilerin gelir elde edip refaha kavuşmasına, Amerikalıların da aynısını yapmasına ve bunu birlikte gerçekleştirmesine olanak tanıyacak ekonomik iş birliğinin temelini atıyoruz. Bu, ulusları birbirine bağlamanın en güçlü yollarından biridir.



İkili ilişkiler, her iki ülkenin de birlikte çalışmanın avantajını gördüğü ve ilişkilerin stratejik bir nitelik kazandığı zaman en iyi şekilde işler. Bu da geleceğe dair ortak bir vizyonu paylaştığınız ve birlikte çalışarak daha iyi bir geleceğe ulaşabileceğinizi anladığınız zaman mümkün olur,” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD ile Ermenistan’ın ilişkilerini birçok farklı düzeyde geliştirdiğini, bunun ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin önceliklerinden biri olduğunu ve ikinci başkanlık döneminin önemli miraslarından biri olacağını ifade etti.

Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık tüzüğünü imzalayarak stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye yükseltti.

