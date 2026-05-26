ABD’den Nikol Paşinyan’a seçim desteği

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, seçimlerin yapılacağı Ermenistan’ı ziyaret ederek Nikol Paşinyan hükümetine güçlü destek açıkladı. İki ülke arasında, “stratejik ortaklığı” derinleştirmek hedefiyle anlaşmalar imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan’daki parlamento seçimlerine iki haftadan az bir süre kala gerçekleştirdiği Erivan ziyaretinde Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetine güçlü destek açıkladı.

Rubio, Hindistan’a yaptığı dört günlük ziyaretin ardından bugün Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Zvartnots Havalimanı’nda Ermeni mevkidaşı Ararat Mizoryan ile bir araya geldi.

AFP haber ajansı, görüşmenin Rubio’nun uçağının “yakıt ikmali molası” sırasında yapıldığına dikkat çekti.

Rubio’dan Paşinyan hükümetine övgü ve destek

“ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, geleceğe yönelik ortak vizyonlarını ileriye taşımak için Ermenistan’a ziyaret gerçekleştirdiğini” aktaran Rubio, mevkidaşı Mizoryan’a dönerek, “Şunu söylememe izin verin: Hem siz hem de Başbakan ve Ermenistan’daki tüm ekibiniz, Ermenistan için daha aydınlık ve daha bağımsız bir geleceğe giden yolu açıyorsunuz” diye konuştu.

“Paşinyan hükümetinin sergilediği cesarete desteklerini göstermek için Erivan’da bulunduğunu” aktaran Rubio, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkelerinin geleceği için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmalarına olan desteğimizi göstermek için burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bunun bir parçası olmaktan çok mutlu ve gururluyuz, birlikte daha fazlasını başarmak için sabırsızlanıyoruz.”

Anlaşmalar imzalandı

Rubio’nun ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

Armenpress haber ajansı, imzalanan anlaşmaların Kapsamlı ve Stratejik Ortaklık Şartı, Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementlerinin Madenciliği ve İşlenmesinde Tedarik Güvenliği Çerçeve Anlaşması ile Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Kapsamında Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması olduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mizoryan bugün Erivan’da bir dizi anlaşma imzaladı. Fotoğraf: Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/dpa/picture alliance

Geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan barış deklarasyonunun bir parçası olarak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergâhı (TRIPP) adlı bir projede anlaşma sağlanmıştı.

Kısaca TRIPP veya “Trump Rotası” olarak adlandırılan proje, Türkiye sınırındaki Azerbaycan toprağı Nahçıvan’ı Ermenistan üzerinden Azerbaycan’a bağlayacak kara ve demiryolu inşasını öngörüyor. Projenin inşası ve işletmesini ABD üstleniyor.

Trump’ın kendi adını verdiği girişimi öncesinde bu ticaret yolu “Zengezur Koridoru” olarak adlandırılıyordu.

ABD ile Ermenistan “stratejik ortaklığı” derinleştiriyor

Kapsamlı ve Stratejik Ortaklık Şartı’nı yenileyerek iki ülke ilişkilerinin geleceğini şekillendirmeyi hedeflediklerini aktaran Rubio, “Çok basit bir dille ifade etmek gerekirse, Ermenilerin kazanç sağlamasına ve refaha erişmesine, Amerikalıların da aynısını yapmasına, iki tarafın bunu birlikte yapmalarına olanak tanıyan türden bir ekonomik etkileşimin temellerini atıyoruz ki bu, ulusları birbirine bağlamanın en güçlü yollarından biridir ve bunu her zaman, bir ulus olarak sizin egemenliğinize saygı duyan yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. İkili ilişkiler en iyi bu şekilde işler” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise basın toplantısında Rubio’nun ziyaretinin “her iki ülkenin ilişkileri istikrarlı bir şekilde güçlendirme kararlılığını yansıttığını” vurgulayarak iki ülke ilişkilerinin “eşi benzeri görülmemiş bir evreye girdiğini” kaydetti.

Mirzoyan, “İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ilişkilerimiz bugün her zamankinden daha güçlü. İkili gündemimizde sıkça yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, tarihsel olarak eşi benzeri görülmemiş bir aşamaya girdiğimizi söylemek abartı olmaz” diye konuştu.

Ermeni bakan, Başkan Trump ve Bakan Rubio’ya ayrıca “Güney Kafkasya‘da barışın tesis edilmesi ve aynı zamanda Ermenistan için yeni ekonomik fırsatların yaratılması sürecinde sergiledikleri özveri için teşekkür etti.

Bu arada Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bugün ABD ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Şartı’nın metnini de yayımladı.

Armenpress’de de yayımlanan anlaşma metninde Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken, Güney Kafkasya’da istikrar ve refahın güçlendirilmesi hedefi öne çıkartılıyor.

Anlaşmada Ermenistan ile ABD arasında savunma ve güvenlik alanında iş birliğinin derinleştirileceği kaydedilirken, tarafların TRIPP kapsamında Gümrü-Kars demiryolunun yeniden inşası ve rehabilitasyonunu da “bölgenin ekonomik potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma vizyonunu hayata geçirmek için bir katalizör görevi görecek bir adım olarak gördükleri” kaydediliyor.

Reuters, AFP/ DA, BK

