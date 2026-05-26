ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՄՕՏԱԼՈՒՏ ՁԵՌՆԱՐԿ

Գոհունակութեամբ վերահասու կ՚ըլլանք, որ Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարք Ամեն. Տ. Սահակ Ս. արք. Մաշալեանի բարձր հովանաւորութեան ներքեւ յառաջիկայ օրերուն մեծարանքի հանդիսութիւն մը տեղի պիտի ունենայ՝ ի պատիւ պոլսահայ ասմունքի թագուհի Սիլվա Կոմիկեանի: Գումգաբուի աղբիւրներու հաղորդումներով՝ յունիսի 4-ին, Պէյօղլուի «Աթլաս» շարժանկարի դահլիճին մէջ նախատեսուած է Սիլվա Կոմիկեանի մեծարանքի երեկոյթը: Պատրիարքական Աթոռը ձեռնարկի կազմակերպման համար համագործագցած է՝ Մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան հետ, որ ապահոված է դահլիճի տրամադրումը:
Սիլվա Կոմիկեան երկար տասնամեակներ պոլսահայ մշակութային կեանքի մղիչ ուժերէն մին եղած է՝ իր անփոխարինելի ներդրումը բերելով բոլոր ուղղութիւններով: Ան եղած է ասմունքի թագուհի, միեւնոյն ժամանակ, կրթադաստիարակչական եւ հրատարակչական ոլորտներու մէջ ալ ունեցած է լուրջ ծառայութիւն:
Այժմէն կը շնորհաւորենք Սիլվա Կոմիկեանը:
https://www.jamanak.com/content/3/26-05-2026/45418?fbclid=IwY2xjawSJJeZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIdndTa2FvY1dQSVBWZkVWc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjwxtHpcaIMsQzROQUCEmieaREcCdhJkDk_VFTGPsNcl0xm9uUvOPgtWx-Gg_aem_YWdncwAvFs6J474f5AD0dh2J0RBR&brid=YWdncwF1XMGdi1wfaKCUkZ_-0j1o
İlk yorum yapan siz olun