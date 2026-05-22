Ermeni sporcular, 17 madalya kazandı

“Avrupa Para Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Ermeni sporcular, 17 madalya kazanarak tarihi başarı elde etti. 8-20 Mayıs tarihleri arasında Budapest’te düzenlenen şampiyonada 34 ülkeden sporcular katıldı.

Ermenistan milli takımı turnuvada 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak takım sıralamasında üçüncü oldu. Şampiyonanın en dikkat çeken olayı ise Ermeni sporcu Volodya Bazeyan ile Moldovalı sporcu Nikolai Ticaliuc arasında gerçekleşen mücadele oldu.

65 kilo kategorisinde sol kolla yapılan karşılaşma yaklaşık 45-46 dakika sürerek para bilek güreşi tarihinin en uzun maçı olarak dünya rekoru kırdı.

