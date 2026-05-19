Kudüs: Yüzlerce Yahudi, Hristiyan ve Müslüman “insan hakları ve barış” için birlikte yürüdü

Aralarında Mescidi Aksa’nın da olduğu Haremüşşerif’teki Müslüman ibadethanelerinin yıkılması için Kudüs Günü’nde Eski Kent’e bayrak diken Siyonistlere karşı bir araya gelen Hristiyan, Dürzi, Müslüman ve Yahudi İsrailliler, ırkçılığa yanıt olarak inançlararası yürüyüşte Eski Kent’e yürüdü.

Pazartesi günü, Yahudi, Müslüman, Hristiyan ve Dürzi dini liderler öncülüğünde yüzlerce kişi “insan hakları ve barış” hedefiyle dinler arası bir etkinlik kapsamında Kudüs’teki Eski Kente yürüdü.

Son dört yıldır sol eğilimli dinsel kurumların ortaklığında düzenlenen yürüyüş, her Kudüs Günü’nde Eski Kenti kat eden ve sonuncusu perşembe günü gerçekleştirilen milliyetçi “Bayrak Yürüyüşü”ne bir karşılık nitelğindeydi.

Jerusalem Post’un haberine göre, yürüyüşe katılan yüzlerce barış içinde birlikte yaşama yanlısı, Kudüs Hristiyan Genç Erkekler Derneği (YMCA) binasından yola çıkarak Kral Davut Caddesi boyunca Yafa Kapısı yönünde ilerledi. Yürüyüşe katılanlar İbranice, Arapça ve İngilizce “Adalet”, “Barış” ve “Ruh” ve benzer sözcüklerin yazılı olduğu pankartlar taşıdılar.

Kudüs’te milliyetçi saldırıların giderek daha çok hedef aldıkları rahibeler de yürüyüşe katıldılar.

“Irkçılık bir utanç kaynağı”

Etkinliğin organizatörlerinden ve Demokratlar Partisi’nden ön seçimlerde adaylığını koyan Avi Dabuş yürüyüşü; aşırılıkçı genç Yahudi grupların Eski Kent’te yaşayan Filistinlilere taciz ve saldırılarda bulundukları geçtiğimiz hafta yapılan Kudüs Günü kutlamalarının alternatifi olarak niteledi.

Dabuş, “Kudüs Günü başkalarını dışlama günü değil; bu kentin tüm zenginliğiyle ve burayı yuvası bilen herkesle birlikte kutlandığı bir gün olmalı,” dedi. “Başka inançlara mensup kişilere yönelik şiddet ve ırkçılık bir utanç kaynağıdır; üstelik, her insanın Tanrı’nın suretinde yaratıldığını öğreten kendi Yahudi ahlaki geleneğimiz açısından bakıldığında bu utanç ikiye katlanıyor.”

Yürüyüşçüler Yafa Kapısı’na ulaştıklarında, bir haham, bir rahip ve Müslüman bir kanat önderince farklı noktalarda dualara yönlendirildiler. Ardından, İsrail’in 2009 Eurovision şarkısı olan “There Must Be Another Way”i (Başka Bir Yol Olmalı) seslendiren şarkıcı Achinoam Nini’nin şarkılarıyla karşılandılar.

İsrail’deki Dini Liderler Forumu’na başkanlık eden Dürzi din adamı Şeyh Younes Amaşa, ana etkinlik sırasında yürüyüşçülere, “Suriye’deki azınlıklar —özellikle de aşırılıkçı örgütlerin elinde katliamlara, kaçırılmalara ve masum insanların ağır zararlar görmesine maruz kalan Dürziler— için seslerini yükseltmeleri” çağrısında bulundu.

Kudüs Günü (İbranice: Yom Yerushalayim), İsrail’de 1967 Altı Gün Savaşı’nda Doğu Kudüs’ün İsrail kontrolüne geçmesi ve Eski Kent’e el konulması anısına resmen kutlanan, büyük ölçüde Siyonistlikle özdeşleşmiş bir etkinlik. İsrail bu günü “Kudüs’ün yeniden birleşmesi” olarak gösterse de, Filistinliler ve birçok uluslararası odak bunu Doğu Kudüs’ün işgali ve ilhakının kutlanması olarak görüyor ve özellikle Eski Kent’e yönelik milliyetçi yürüyüşler sıkça gerilim ve çatışmaya neden oluyor.

Milliyetçilerin Perşembe günkü yürüyüşü

Perşembe günü, on binlerce ultramilliyetçi İsrailli genç, Kudüs’teki Eski Kent’te yürüyüş düzenlemiş, kimi yürüyüşçüler “Araplara ölüm” ve “Köyleriniz yansın” sloganları atmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in de aralarında bulunduğu aşırı sağcı siyasetçiler, Kudüs Günü’nü kutlama adına Müslüman Arapların Haremüşşerif, Yahudiler’in Tapınak Tepesi olarak andıkları her iki dine ait en simgsel mabetlerin yer aldığı alana İsrail bayrağı dikti ve Mescid-i Aksa’nın yıkılarak yerine Hazreti Süleyman Tapınağının yeniden inşasını istediler.

(AEK)

