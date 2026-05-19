Kayseri Ali Dağı’na çıkmıştı: Adına kilise yapıldı!

9 Ekim 1907’de Alman seyyah Hans Rott’un Ali Dağı’na çıkışı, antik dönemlerden günümüze ulaşan kilise ve sarnıç kalıntılarını gün yüzüne çıkardı. Günümüzde ise Ali Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının da uğrak noktası olmuş durumda.

SÜLEYMAN SAVRANLAR

Kayseri Haber – Deniz Postası / Kayseri Ali Dağı, tarih boyunca inançlıların uğrak noktası olmasının yanında, günümüzde adrenalin tutkunlarının da gözdesi haline geldi. 1907 yılında Alman seyyah ve sanat tarihçisi Hans Rott, 9 Ekim’de Ali Dağı’na çıkarak bölgedeki antik yapıları ve kilise kalıntılarını detaylı şekilde belgelemişti. Rott’un aktardığına göre, dağın zirvesinde yer alan kilise ve mozaik kalıntıları, Bizans dönemine kadar uzanan dini bir merkez olarak Ali Dağı’nın önemini gözler önüne seriyor. Dağın ortasında bulunan sarnıç ve kayaya oyulmuş kanallar ise, o dönemdeki su yönetimi ve mimari ustalığın seviyesini ortaya koyuyor.

Günümüzde Ali Dağı, bu tarihsel mirasının yanı sıra yamaç paraşütü için de öne çıkıyor. Yaklaşık 2.000 metre yüksekliği ve uygun rüzgâr koşulları ile sporculara eşsiz bir uçuş deneyimi sunan dağ, Kayseri ve çevresinin panoramik manzaralarını gökyüzünden keşfetme fırsatı veriyor. Böylece Ali Dağı, hem tarih hem de doğa sporları tutkunları için eşsiz merkezi haline geliyor.

HANS ROTT’UN ALİ DAĞI GÖZLEMLERİ

Hans Rott, 9 Ekim 1907 tarihli gözlemlerini şu şekilde aktarıyor:

“9 Ekim’de 1800 metre yüksekliğindeki Ali Dağı’na çıktık. Burası antik dönemlerde çok sivri iki tepesinden dolayı Dydymos olarak adlandırılan, St. Basileus’un yeridir. St. Basileus, bu dağa çıkmış ve burada üç gün dua etmiştir. St. Basileus’un ölümünden sonra bu dağın üzerinde, onun en sevdiği yerde, ona ithafen bir kilise yapıldı ve içi mozaiklerle süslendi. Ali Dağı’nın deve hörgücü şeklindeki orta yerini geçtikten sonra orada bir sarnıç vardır. Bu sarnıçta 9 Ekim’de bile su, buz halindedir. Bunu geçtikten sonra kalıntıları bulduk. Bu yapıların dört köşe taşlarının çoğu Kayseri’ye taşınmıştır. Orta büyüklükteki bazilikadan bugün sadece at nalı biçiminde koro kısmı ve birkaç duvar örgüsü ayaktadır. Apsis güneydoğu yönündedir. Plaster başlıklarının kalıntıları yıkıntılar altındadır. Birkaç yıl öncesine kadar buraya gelen inançlı hacılar, kilisenin mozaiklerinden parçalar götürüyorlardı. Burada 5. yüzyıldan at nalı kemerinin bir örneğine sahibiz. Bunun etrafında kayaya oyulmuş sarnıçlar yer alır. Bunların tonozları çok ince işlenmiş taşlarla kaplanmıştır. Bu tonozlarda genelde dışarı açılan üç açıklık bulunuyordu. Sarnıçların etrafında duvar gibi yapılmış kanallar bulunuyordu.”

Rott’un gözlemleri, Ali Dağı’nın antik dönemde dini bir merkez olduğunu ve burada inançlı kişiler için önemli bir hac noktası bulunduğunu gösteriyor. Dağın zirvesindeki kilise ve mozaik kalıntıları, Bizans dönemine kadar uzanan bir tarihi geçmişi gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıca dağın ortasında yer alan sarnıç ve kayaya oyulmuş kanallar, o dönemde su yönetimi ve mimari ustalığın ne denli ileri olduğunu ortaya koyuyor.

Ali Dağı, hem doğal güzellikleri hem de tarihsel mirasıyla ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor. Yamaç paraşütü ve doğa sporları etkinlikleri, bölgeyi genç nesiller için de cazip hale getirirken, tarihi kalıntılar da akademik ve kültürel araştırmalar açısından önemini koruyor.

https://www.kayserihaber.com/kayseri-ali-dagina-cikmisti-adina-kilise-yapildi