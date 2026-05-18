Vatikan duyurdu: Papa 14. Leo’nun ilk genelgesi “Magnifica Humanitas” bu ay yayımlıyor

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun ilk kapsamlı metnini bu ayın sonuna doğru yayımlayacağını açıkladı.

Vatikan’dan yapılan duyuruya göre, Papa 14. Leo’nun “Magnifica Humanitas” yani “Muhteşem İnsanlık” başlığını taşıyan ilk büyük belgesi 25 Mayıs’ta kamuoyuna sunulacak.

Genelge niteliğindeki metinde, yapay zekânın yükselişiyle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal ve ekonomik sorunların yanı sıra işçi haklarına yönelik tehditlerin ele alınması bekleniyor. Belgenin ayrıca dünyada devam eden savaşlara karşı güçlü bir mesaj içermesi öngörülüyor.

“Magnifica Humanitas” başlıklı metin, yayımlanmadan önce Cuma günü Papa 14. Leo tarafından resmen imzalandı.

İlk ABD’li Papa olarak tarihe geçen 14. Leo’nun, Katolik papalar için alışılmadık bir adım atarak, belgenin yayımlanacağı gün Vatikan’da düzenlenecek tanıtım toplantısına da katılacağı bildirildi.

