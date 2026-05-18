Episkopos Orduluoğlu’na, dini inanç önderlerinden tebrik ziyareti

İskenderun’daki kilise ve vakıf yöneticileri, Hatay , Mersin (Tarsus) ve Adana bölgelerine Tarsus Episkopos’u olarak atanan Patrik Vekili Episkopos Pavlus Orduluoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

İskenderun Aziz Georgios (Marcircos) Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleşen kabullerde, Anadolu Latin Katolik Kilisesi Havarisel Episkoposu Antuan Ilgıt, İskenderun ve Antakya Katolik Kilisesi Pederleri, Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Hatay Kilisesi Din Görevlisi Avedis Tabaşyan, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu Vakıf Başkanı Yusuf Tabaş ve vakıf yöneticileri biraraya geldikleri Episkopos Orduluoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerde, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Yönetim Kurulu Vakıf Başkanı Can Teymur, yönetim kurulu üyeleri, Kilise Papazı Nikolas Papasoğlu ve Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Başkanı Fadi Hurigil ile Kilise Pederi Dimitri Doğum da hazır bulundu.

Anadolu Latin Katolik Kilisesi Havarisel Episkoposu Antuan Ilgıt, Patrik Vekili Pavlus Orduluoğlu’nun Tarsus Episkoposu olarak atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik bağları içerisinde her zaman birbirimizin yanında olup destek olacağız” dedi.

Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Hatay Kilisesi Din Görevlisi Avedis Tabaşyan ise, Episkopos Orduluoğlu’nun atamasının bölgedeki Hristiyan cemaati için gurur kaynağı olduğunu belirterek, Orduluoğlu’na Kutsal İkona Madalyonu, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Nikolas Papasoğlu’na da Kutsal Haç takdim etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin kendisini çok mutlu ettiğini ve İskenderun’daki mezhepsel birlikteliğin bir nişanesi olduğunu vurgulayan Episkopos Pavlus Orduluoğlu, İskenderun ve Hatay genelinde, farklı mezheplerin bir arada kardeşçe yaşamasının bütün dünyaya örnek olduğunu ve bu durumun da bölgede yaşayan tüm Hristiyan vatandaşlar açısından gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

