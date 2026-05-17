Patrik Bartholomeos’tan Kapadokya’dan bayram mesajı

Nevşehir’de düzenlenen ayinin ardından konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Müslümanların yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı.

MEHTAP AYDOĞAN

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir‘in Derinkuyu ilçesinde bulunan tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nde gerçekleştirilen pazar ayinine katıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinde İncil’den bölümler okunurken, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen yaklaşık 100 Ortodoks vatandaş da ibadette yer aldı. Tarihi kilisede gerçekleştirilen ayine çok sayıda Ortodoks din adamı katılırken, Arnavutluk Başpiskoposu Jonh da törende hazır bulundu. Duaların edildiği ayinin ardından konuşan Bartholomeos, Türkiye’de gördükleri misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ayinin düzenlenmesine izin veren İçişleri Bakanlığı ile yerel yöneticilere teşekkür eden Bartholomeos, Kapadokya ziyaretinin yurt dışından gelen misafirler açısından unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda Kurban Bayramı mesajı veren Bartholomeos, “Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle sevgili Müslüman kardeşlerimize sağlık, huzur ve Yüce Allah’ın nimetlerini diliyorum” dedi.

