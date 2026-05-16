Patrikhane tartışmasında İzmitli isimden sert çıkış

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi ve Patrik Bartolomeos’un “Ekümeniklik” iddiaları, Türkiye gündeminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Uluslararası Yalnızca Barışa Tarafız Kültür ve Sanat Konseyi, Patrikhanenin İstanbul’un göbeğinde gizli bir “Yeni Roma Devleti” kurma hayali taşıdığını iddia ederek sert bir yazılı açıklama yayınladı. Konsey adına konuşan İzmitli başkan Vedat Çalık, ilerleyen günlerde Patrikhanenin meşhur “Kin Kapısı” önüne temsili bir idam sehpası bırakacaklarını duyurdu





İzmitli Vedat Çalık imzasıyla kamuoyuna paylaşılan ve “Tarih Tekerrürden İbarettir!” başlığını taşıyan bildiride, Fener Rum Kilisesi’nin son dönemdeki faaliyetleri sert bir dille eleştirildi. Çalık, geçmişte devlete isyan eden din adamlarının asıldığı kapı olarak bilinen Kin Kapısı önüne, tarihin tekerrür edebileceğini hatırlatmak amacıyla temsili bir idam sehpası bırakarak protesto gerçekleştireceklerini açıkladı.

“EKÜMENİKLİK MASKESİ ALTINDA DEVLET İÇİNDE DEVLET”

Bildiride, İstanbul’un hukuki statüsünün Lozan Barış Antlaşması ile net bir şekilde çizildiğine vurgu yapıldı. Fener Rum Patrikhanesi’nin dini bir unvan olan “ekümeniklik” kavramını siyasi bir maske olarak kullandığını savunan Çalık, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Fener Rum Patrikhanesi ve onun lideri Barthelemeos’un vizyonu arkasına saklanarak, İstanbul’un kalbinde bir ‘Yeni Roma’ devleti kurma rüyası görenler, karşılarında kimin olduğunu bir kez daha iyice tefekkür etmelidir. Kendi egemenlik alanını kurmaya, ekümeniklik maskesi altında devlet içinde devlet inşa etmeye kalkışmak, en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdır.”



“BARIŞÇIL YAKLAŞIMIMIZ ZAFİYET ANLAMINA GELMEZ”

Uluslararası Yalnızca Barışa Tarafız Kültür ve Sanat Konseyi’nin temel misyonunun sanat, doğa ve evrensel barışı savunmak olduğunu hatırlatan Vedat Çalık, milli egemenlik söz konusu olduğunda geri adım atmayacaklarını belirtti. Çalık, “Bizim barışa olan tarafgirliğimiz, egemenliğimize yönelik sinsi niyetlere karşı bir zafiyet veya körlük anlamına gelmez. Barışın tesisi, ancak sınırların ihlal edilmediği onurlu bir zeminde mümkündür,” dedi.

“KUVAYI MİLLİYE RUHU HÂLÂ DİMDİK AYAKTA”

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethiyle mühürlenen ve 1923’te Lozan ile tescillenen İstanbul üzerinde yeni harita planları yapanların hüsrana uğrayacağını belirten Çalık, açıklamasını şu sert sözlerle noktaladı:

“Bu topraklarda bir Bizans hayali kuranlar, bu hayallerinin peşinde ancak ‘eşek cennetine’ gitmeye şimdiden birer bilet almış olurlar. ‘Yeni Roma’ hayaliyle yanıp tutuşanlar, tarihin tekerrür eden o sert tokatını yemeden önce akıllarını başlarına almalı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına saygı duymayı öğrenmelidir.”

Kaynak: En Kocaeli

