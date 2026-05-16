Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας στην Καππαδοκία

Προσκυνηματική επίσκεψη στην Καππαδοκία πραγματοποιεί από σήμερα, Σάββατο, 16 Μαΐου 2026, μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος μαζί με τον προσκεκλημένο του Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Ιωάννη.

Οι δύο Προκαθήμενοι, μαζί με τους συνοδούς τους, αφίχθησαν το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Νεαπόλεως Καππαδοκίας (Nevşehir) και στη συνέχεια επισκέφθηκαν εθιμοτυπικώς τον Νομάρχη Nevşehir Εξοχ. κ. Hüseyin Kök και τον Δήμαρχο της πόλεως Εντιμ. κ. Rasim Ari, στα πρόσωπα των οποίων ο Παναγιώτατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις τοπικές Αρχές για όλες τις διευκολύνσεις τους στο πλαίσιο της διοργάνωσης του αυριανού συλλείτουργου στον Ι. Ναό του Αγίου Θεοδώρου Μαλακοπής (Derinkuyu), καθώς και του εσπερινού που θα τελεστεί στον Ι. Ναό της Παναγίας Nevşehir, και κυρίως για τη θερμή υποδοχή όλων των προσκυνητών που ταξίδεψαν από την Πόλη, την Ελλάδα και από αλλού για να συμμετάσχουν στο προσκύνημα αυτό.

Το απόγευμα οι δύο Προκαθήμενοι επισκέφθηκαν το χωριό Τζαλέλα (Cemil), και συγκεκριμένα τον σιωπηλό Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, στον αυλόγυρο του οποίου έψαλαν το “Φως Ιλαρόν”, και στη συνέχεια την κοντινή Σινασό (Mustafapaşa), όπου παρέθεσε δείπνο προς τιμήν τους ο Άρχων της Μ.τ.Χ.Ε. Εντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης στην περικαλλή παλαιά Αρχοντική οικία του.

Να αναφερθεί ότι ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, τον οποίο συνοδεύουν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αμαντίας κ. Ιγνάτιος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, και ο Ιερολ. Αρχιδιάκονός του κ. Ιωάννης, αφίχθη στην Πόλη το βράδυ της Πέμπτης και χθες, Παρασκευή, είχε ανεπίσημη συνάντηση με τον Παναγιώτατο, κατά την οποία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν επίκαιρα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ το ίδιο βράδυ παρεκάθησαν σε επίσημη τράπεζα που παρέθεσε η Κοινότητα Ξυλόπορτας με την ευκαιρία του προσφάτου εορτασμού των 1400 ετών από τον Ακάθιστο Ύμνο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Ιερό Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών.

Φωτό: Νίκος Παπαχρηστου

Σημ.: Η πρώτη φωτογραφία με τον Εξοχ. Νομάρχη παραχωρήθηκε προς δημοσίευση από την Νομαρχία Nevşehir.

