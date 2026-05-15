KUMKAPI VAKFI’NIN İCRALIK MÜLKLERİ

İhtiyati tedbir kararı kısmen kaldırıldı

Kumkapı Vakfı ile Zela Kuyumculuk arasındaki “Papazevleri” davasında vakfın Zela Kuyumculuk’un zararlarını karşılaması gerektiğine hükmedilmiş, vakfın hacizli mallarının ihale ile satılması sürecine girilmişti. Kumkapı Vakfı ihtiyati tedbir isteyince ihale süreci durmuştu ancak Zela Kuyumculuk’un itirazı üzerine ihtiyati tedbir kararı “kısmen” kaldırıldı, Kumkapı Vakfı’nın teminat bedeli artırıldı. Zela Kuyumculuk konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Vakfı ile Zela Kuyumculuk arasındaki Papazevleri davasında Yargıtay’ın Zela Kuyumculuk lehine karar vermesinin ardından vakfın dokuz mülkü, Mayıs içerisinde yapılacak açık artırmalar ile satılacaktı. İlk ihale için süreç, 7 Mayıs’ta başlayacaktı. Kumkapı Vakfı ise yeniden yargılama davası açmış ve bu kapsamda ihtiyati tedbir kararı istemişti. İlk ihalenin yapılacağı 7 Mayıs öncesinde ihtiyati tedbir kararı geldi. Böylece ihale süreci durdu.

Ancak Zela Kuyumculuk ihtiyati tedbir kararına itiraz etti. 14 Mayıs’ta yapılan duruşmada Zela Kuyumculuk’un itirazı kısmen kabul edildi. Mahkeme, icra dosyası kapsamında satış sürecinde elde edilecek tutarın ödenmesinin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Ayrıca Kumkapı Vakfı için ihtiyati tedbir açısından belirlenen 12 Milyon TL’lik teminat bedeli 46 Milyon TL’ye yükseltildi. Vakfın bir hafta içinde yaklaşık 34 milyon TL tutarında teminat bedeli yatırması gerekiyor. Söz konusu teminat bedeli yatırılrsa ihtiyati tedbir kararı, ödemenin durdurulması açısından uygulanacak.

Öte yandan Zela Kuyumculuk Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Norayr İşler,14 Mayıs’taki duruşmayla ilgili olarak Agos’a yaptığı açıklamada son kararla kendileri açısından satış, icra işlemlerinin önünün açıldığını söyledi.

Kumkapı Vakfı’nın yeniden yargılama talebiyle açtığı dava 30 Haziran’da esastan görüşülecek.

Ne olmuştu?

Zela Kuyumculuk Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, Kumkapı’da Muhsine Hatun Mahallesi, Tavasi Çeşme Sokak’ta yer alan ve “Papaz Evleri” olarak bilinen Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı’na ait harabe binanın restorasyonunu yapmak ve işletmek üzere 2013 yılında sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında İşler, binayı restore ederek otel haline getirdi. Ancak Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı, sonraki süreçte kiranın ödenmesinin sık sık ihlal edildiği gerekçesiyle ihtarnameler gönderdi, son ihtarnameden sonra da oteli mahkeme kararıyla tahliye ettirdi. İşler de yaptığı masrafları gerekçe göstererek vakfı dava etti.

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, 29 Nisan 2024’teki duruşmasında vakfın bilirkişi raporundaki bedelin faiziyle birlikte Zela Kuyumculuk’a ödenmesine karar verdi.

Yargıtay da , Kumkapı Vakfı ile Zela Kuyumculuk arasındaki davada Kumkapı Vakfı’nın Zela Kuyumculuk’un zararını karşılaması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay kararı sonrası Zela Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Norayr İşler, Kumkapı Vakfı’na ait bazı mülkler için haciz tedbiri koydurdu. Vakfın dokuz mülkü, Mayıs içerisinde yapılacak açık artırmalar ile satılacaktı. İlk ihale için süreç, 7 Mayıs’ta başlayacaktı.

İstanbul 45. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi, geçtiğimiz yıl vakfa ait dokuz mülk için keşif yaparak, ortalama bedelleri tespit etmişti. Dokuz mülk, Kapalıçarşı içerisinde ve sınırlarında bulunuyor. Bazı mülkler, Kapalıçarşı’nın işlek bölgelerinde yer alıyor. Dükkan vasıflı mülkler için bilirkişiler tarafından belirlenen muhammen (tahmin edilen) bedellerin toplamı 371 milyon 725 bin TL’yi buluyor. İhale süreci İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yürütülüyor.

