Kapalıçarşı kaçak pırlanta operasyonunda ikinci dalga

Kapalıçarşı’da yurtdışından organize şekilde yurda sokulan pırlantaların ticaretini sağlayan şüphelilere yapılan ikinci dalga operasyonda 91 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirdi.

İstanbul merkezli dört ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan şüphelilerin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yeni operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk operasyon geçen Ağustos ayında gerçekleşmişti.

Elde edilen delil ve bulguların incelenmesi neticesinde bu sabah İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay’ı kapsayan toplam dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 91 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, bu şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

