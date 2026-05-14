Mahmut Arıkan’dan “Ruhban Okulu” çıkışı: Patrikhane Fatih Kaymakamlığı’na bağlıdır

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos’un Yunanistan’da yaptığı Heybeliada Ruhban Okulu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sürecin kamuoyundan gizlendiğini ifade eden Arıkan, “Türkiye kendi egemenlik alanıyla ilgili bir konuyu Yunanistan’dan mı öğreniyor?” diyerek iktidarı şeffaf olmaya çağırdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos’un Yunanistan’da Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılacağına ilişkin yaptığı açıklamalara ve Yunan Parlamentosu’nda kullanılan unvanlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arıkan, yaşananları “Türkiye’nin egemenlik haklarına açık bir müdahale” olarak değerlendirdi.

“NEYİ, KİMDEN VE NEDEN SAKLIYORSUNUZ?”

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Arıkan, sürecin kamuoyuna açık şekilde yürütülmediğini belirtti. Açıklamasında peş peşe sorular yönelten Arıkan, hükümetin sessizliğini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu skandal açıklamadan haberiniz var mı? Varsa neden milleti bilgilendirmediniz? Neyi, kimden ve neden saklıyorsunuz? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi egemenlik alanıyla ilgili bir konuyu Yunanistan’dan mı öğreniyor?”

BATI TRAKYA TEPKİSİ: “MÜTEKABİLİYET GÖZ ARDI EDİLİYOR”

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik politikalarını da gündeme taşıyan Arıkan, Türkiye’nin tek taraflı tavizler verdiğini ifade etti. Batı Trakya’da Türk kimliğinin baskı altında olduğunu belirten Arıkan, Türk okullarının kapatıldığını ve soydaşların haklarının görmezden gelindiğini belirtti.

Mütekabiliyet ilkesinin yok sayıldığını söyleyen Arıkan, “Batı Trakya’da Türk kimliği baskı altındayken, Türk okulları kapanırken ve soydaşlarımızın hakları görmezden gelinirken verilen taviz kabul edilemez” dedi.

“KONSTANTİNOPOLİS DİYE BİR ŞEHİR YOKTUR”

1. Bartholomeos’un Yunan Meclisi’nde “Yeni Roma ve Konstantinopolis Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik” unvanlarıyla tanıtılmasına da tepki gösteren Arıkan, Türkiye’nin anayasal yapısına dikkat çekti. Arıkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Buradan bir kez daha söylüyorum: Yeni Roma diye bir yer yoktur. Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Patrikhane de bizim Fatih Kaymakamlığımıza bağlıdır.”

İKTİDARA ŞAHSİYETLİ DURUŞ” ÇAĞRISI

Milli egemenlik ve devlet vakarının korunması gerektiğini belirten Arıkan, açıklamasının sonunda iktidara “şahsiyetli duruş” çağrısında bulundu.

Türkiye’nin başka ülkelerde yapılan açıklamalarla yön verilen bir ülke olmaması gerektiğini ifade eden Arıkan, “Türk milleti iktidardan artık hamasi sloganlar değil; kadim tarihine uygun şahsiyetli bir duruş ve devlet vakarına yakışır bir irade beklemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Abdullah Kutay Eskalen

