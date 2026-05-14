Keşke Hrant Dink de bu günleri görebilseydi

Ermenistan halkı içinde de Türklere karşı nefret ve öfkenin bittiğini söylemek için çok erken. Fakat, kara sınırı açılmadan dahi sosyal ve kültürel ilişkilerde nicel ve niteliksel yükseliş görüyoruz. Kara sınırı açılıp, ticari ilişkiler de gelişince umulur ki normalleşmede aşama kaydedilmiş olacak. Barışı önemseyen herkesin ve her kesimin her yerde bu sürecin üzerine titremesi gerekiyor. Erdoğan yönetimi de işi bu kadar ağırdan almayı bırakmalı. İnsan, “Hrant Dink de bu günleri görebilseydi”, diye düşünmeden edemiyor.

Ohannes Kılıçdağı

Hrant Dink ismini birçok vesileyle sık sık hatırlıyoruz kuşkusuz, hatta hep aklımızın bir köşesinde desek yanlış olmaz. Fakat, ben onu bu sıralar daha sıkça hatırlar oldum. Bu hatırlamaların bağlamı da Ermenistan-Türkiye ilişkileri. İlgililerin bileceği üzere Hrant Dink’in fikirsel ve eylemsel önceliklerinden biri iki ülke arasındaki sınırın açılmasıydı. Bir kere diyalog ve insani ilişkiler başladıktan sonra, iki halktan “sıradan” insanlar birbirini tanıdıkça sorunların çözüleceği fikrindeydi. Örneğin, 15 Temmuz 2005 tarihli Agos’ta yayınlanan yazısında şöyle diyordu: “[Türkiye] Ermenistan’la ikili ilişkiler kurup, ortak çıkar alanları yarattığında, diğer tüm sorunların nasıl eriyip buharlaştığı kendiliğinden ortaya çıkacak.” “Eriyip buharlaşma” fazla iyimser veya tez canlı bir tabir olabilir ama son yıllardaki eğilimin Hrant Dink’in belirttiği yönde olduğunu gözlemliyoruz.





