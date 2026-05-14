Heybeliada Ruhban Okulu

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Naim Babüroğlu

25 Eylül 2025’te, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’la Beyaz Saray’da görüştü.

2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Trump, basının sorularını cevaplandırdı.

Muhabir:

“F-35 konusunda Erdoğan’la anlaşma yapacak mısınız?”

Trump:

“F-35’ler konusunda Türkiye ile kolayca anlaşma yapabiliriz, ama önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak.”

2019’da kendi kendimize yarattığımız S-400 krizinin, ağır maliyete dönüşen hikayesi…

★★★

Fakat…

Görüşmede, önemli bir gündem maddesi daha vardı.

Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması.

Bu, sadece bir okulun açılması değil, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin konumunu etkileyecek bir olay.

★★★

Sorun, aslında bir okulun fiziki olarak açılması değil.

Asıl amaç, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ne, “Ekümenik” statüsünün verilmesi.

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, kendisini “Ekümenik Patrikhane” olarak tanımlar.

Patrik, kendisini sadece İstanbul’daki Rum cemaatinin değil, dünyadaki tüm Ortodoksların ruhani lideri olarak görür.

★★★

Türkiye ise, Patrikhaneyi yalnızca İstanbul’daki Rum Ortodoks cemaatinin ruhani lideri olarak tanır.

Sadece Ortodoks Rumların dini ihtiyaçlarını yerine getirmesi için, Türkiye topraklarında kalmasına izin verilmiştir.

Ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

İstanbul Fatih Kaymakamlığına bağlıdır.

Yasalara göre muhatabı, Fatih Kaymakamlığıdır.

★★★

“Ekümenik” sıfatı, Lozan Antlaşması’na aykırıdır.

Ve Türkiye’nin egemenlik haklarını zedeler.

Fener Rum Patrikhane’sini, Vatikan gibi devlet içinde egemen bir aktör konumuna getirir.

“Ekümeniklik” demek, Rum Patriği’nin Papa gibi evrensel ruhani bir lider rolü kazanması demektir.

★★★

5 Mayıs 2026…

Yunanistan Parlamentosu’nda bir oturum yapıldı.

Oturumda, Türkiye’nin şiddetle protesto etmesi gereken bir olay yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Fener Rum Patriği Bartholomeos, kürsüye, “Yeni Roma ve Konstantinopolis Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik” unvanıyla davet edildi.

Ve onur madalyasıyla ödüllendirildi.

Yunanistan, her zaman olduğu gibi yine Türk yasalarını ve Lozan Barış Antlaşması’nı doğrudan çiğnedi.

★★★

Patrik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve Türk hukukuna tabidir.

“Ekümenik Patrik”, “Yeni Roma Başpiskoposu”, “Konstantinopolis Başpiskoposu”ifadeleri Türkiye’nin tezlerine ve Lozan’a tümüyle aykırıdır.

“Yeni Roma” ve “Konstantinopolis”, İstanbul’un başkent olduğu Yunanistan’ın bir imparatorluk hayalidir.

★★★

Gerçekte…

Fener Rum Patrikhanesi’nin Lozan Antlaşması dışına çıkarak, uluslararası bir statü kazanması dini bir adım değil…

Türkiye için, ciddi bir egemenlik sorunudur.

★★★

Türkiye, son dönemde esnek bir politika izlemeyi tercih ediyor.

Oysa Cumhuriyet’in ilk dönemi böyle değildi.

Altıncı Konstantinos (Araboğlu), 17 Aralık 1924’te Fener Rum Patriği seçildi.

Ancak, bu görevde sadece 43 gün kalabildi.

Atatürk döneminde, Altıncı Konstantinos, “İstanbul yerleşik Rumlarından olmadığı” gerekçesiyle, 30 Ocak 1925’te polis refakatinde Sirkeci garından trene bindirerek Atina’ya gönderildi.

Casusluk yaptığı iddiaları da var.

★★★

O dönem Türkiye’si, bu konuda çok hassastı.

Patrikhane yalnızca Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks azınlığın dini kurumu olmalıydı.

Siyasi ve uluslararası rol üstlenmemeliydi.

“Ekümenik” iddiası, kesinlikle kabul edilmemeliydi.

Bu yaklaşım, Lozan sonrasında Cumhuriyet’in temel politikasıydı.

★★★

Gel zaman git zaman…

Fener Rum Patriği, 1930 yılında Atina’da ölen Altıncı Konstantin’in kemiklerinin İstanbul’a getirilmesi için girişimde bulundu.

1925’te sınır dışı edilen Konstantinos’un naaşı, 2011’de Yunanistan’dan İstanbul’a getirildi.

Balıklı Rum Mezarlığı’nda, Patrikhane’nin mezarlık alanına dini törenle yeniden defnedildi.

Oysa bu olay, dini bir törenden çok daha önemliydi.

Rum Ortodoks dünyası açısından, sembolik bir anlam taşıyordu.

1925 Türkiye’sinin sınır dışı ettiği bir yabancıyı, 2011 Türkiye’si kabul ediyordu.

★★★

Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması, Türkiye’deki Rumların dini ihtiyaçları içinse sorun yok.

Türkiye’de dört-beş bine yakın Rum var.

Az sayıda papaz yeterli değil mi?

Ama, amaç bu değil.

İstanbul Rum Patrikhanesi, bütün Ortodoksları kontrol etmek, atadığı papazlar vasıtasıyla nüfuz alanı oluşturmak istiyor.

Siyasi otoriteye ve bir coğrafyaya sahip bir “Ekümen” olmak istiyor.

Tıpkı, Vatikan Devlet Başkanı Papa gibi…

Bu durum, Lozan’a ve Milli egemenliğe tümüyle aykırıdır.

★★★

Ünlü Tarihçi Halil İnalcık, bu konuda uyarıda bulunur:

“Sizi uyarıyorum, Batı hiçbir zaman İstanbul’dan vazgeçmedi. Papa, Ayasofya’nın kubbesinde Hristiyanlığın yıldızı parlayacak dedi. Salondaki tüm bilim adamları Papa’yı ayakta dakikalarca alkışladı…”

★★★

25 Eylül 2025’teki görüşmede Trump’ın istediği, Heybeliada Ruhban Okulu açılır mı?

Umarım açılmaz…

★★★

Yunanistan, seçilmiş Batı Trakya Türk Müftüsünü tanıdı mı?

Hayır…

Resmi makam bellidir.

Fatih Kaymakamlığı…

