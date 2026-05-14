Cerrahpaşa’da Agop Kotoğyan dersliği açıldı

Türkiye’de dermatolojinin gelişiminde önemli rol oynayan, halk arasında ‘Kolsuz Hagop’ olarak da bilinen Prof. Dr. Agop Kotoğyan’ın adı, uzun yıllar hizmet verdiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü’ndeki bir dersliğe verildi. Kotoğyan 2018 yılında hayatını kaybetmişti.

İşhan Erdinç

13 Mayıs Çarşamba günü yapılan açılışa Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AKP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikalar Kurulu Üyesi Aram Kuran, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, kilise vakıf yönetimleri, Sahakyan, Bezciyan ve Getronagan okullarının müdürleri ve öğrencileri, Kotoğyan ailesi ile hekimler katıldı.

Açılış konuşmalarını yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ve fakülte dekanı Prof. Dr Emin Köse, Kotoğyan’ın üniversitenin efsane hocalardan biri olduğunu hatırlattı. AKP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sıvacıoğlu, Kotoğyan’ın küçük yaşta talihsiz bir kaza geçirdiğini ancak pes etmediğini söyledi. Patrik Sahak Maşalyan da doktorluğun kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“En temel ihtiyacımız sağlık. İnsan iyi bir doktor karşısına çıksın diye dua eder. İnsanlar Agop Kotoğyan ile karşılaştığında edilen dualar cevap niteliğindeydi. Merhumun cenaze törenindeki konuşmasını ben yapmıştım. Hiç unutmadım. Ona soruyorlar ‘Hayatın çok zor geçti. Hayıflandın mı?’ Diyor ki, ‘Bir insan başına gelecekleri seçemeyebilir. Ancak başına geleceklere vereceği tepkiyi seçebilir.’ Üniversiteyi birincilikle bitirdi. Hayatını seçerek yaşadı. Bu ülkede yaşamayı seçti. Tabutu Türk bayrağı ile sarılıydı. Bu ülkenin evladı olduğunu gösterdi. Ben cenaze törenindeki konuşmamda ‘Agop Kotoğyan’ı kaybetmedik kazandık’ demiştim. 80 yıllık hayatını kazandık. Doğru seçimler yaptı ve yolundan hiç sapmadı.”

Patrik Maşalyan, dersliğe merhumun isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Kotoğyan’ın eşi Suzan Kotoğyan da, konuşmasında eşinin hayatının büyük bölümünün bu hastanede geçtiğini hatırlattı. Kotoğyan, eşinin genç hekimlere ilham olacağını söyledi.

https://www.agos.com.tr/tr/haber/cerrahpasada-agop-kotogyan-dersligi-acildi-40445