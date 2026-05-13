Ruhban Okulu için formül! Özel statülü butik üniversite

İstanbul Heybeliada’da bulunan Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına ilişkin tartışmalar, Türk ve uluslararası basında son dönemde yoğunlaşırken, okulun “özel statülü üniversite ve teolojik eğitim kurumu” modeli ile açılabileceği belirtiliyor.

Ertan Altan

İstanbul Heybeliada’da bulunan ve bir zamanlar Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına ilişkin tartışmalar, uluslararası basında son dönemde yoğunlaşırken, ortaya çıkan çerçevenin “özel statülü, üniversite benzeri teolojik eğitim kurumu” modeli olduğu belirtiliyor. 1971 yılında kapatılan okulun yeniden açılması uzun süredir hem diplomatik hem de hukuki boyutlarıyla gündemde yer alırken, son haberlerde en çok öne çıkan formül, klasik bir dini okuldan ziyade sınırlı kontenjanlı, uluslararası öğrenci kabul eden ve akademik standartları olan “butik bir yükseköğretim kurumu” kurulması yönünde şekilleniyor.

Bazı diplomatik temaslara göre okulun 2026 yılı içinde açılması hedefleniyor; ancak modelin nihai çerçevesi henüz netleşmiş değil ve görüşmeler devam ediyor.

TEOLOJİ AĞIRLIKLI

Değerlendirmelere göre öne çıkan model, teoloji ağırlıklı ancak akademik standartlara sahip, sınırlı kontenjanlı ve uluslararası öğrenci kabul edebilen “butik üniversite” benzeri bir yapı. Bu yaklaşımda okulun yalnızca din adamı yetiştiren kapalı bir kurum değil, aynı zamanda farklı ülkelerden öğrencilerin eğitim alabildiği daha geniş bir akademik merkez haline gelmesi hedefleniyor.

PATRİKHANE’NİN KONUMU

Okulun yükseköğretim sistemi içinde yer alıp almayacağı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile nasıl bir ilişki kuracağı ve müfredatın hangi yasal çerçevede şekilleneceği merak ediliyor. Bu çerçevede kurumun tamamen bağımsız bir yapı mı olacağı yoksa devlet denetimi altında özel bir statü mü taşıyacağı henüz netleşmiş değil. Fener Rum Patrikhanesi okulun, Ortodoks dünyası için din adamı yetiştiren temel kurum olma niteliğini taşıdığını vurgularken, okulun yeniden açılması “kurumsal süreklilik” olarak görülüyor.

YÖK’ÜN KONUMU

Patrikhane’nin eğitim sürecinde belirleyici bir rol üstlenmesi beklense de bu rolün idari mi yoksa danışma niteliğinde mi olacağı da tartışma konusu. Ancak okulun akademik yapısının, Türkiye’deki yükseköğretim sistemiyle uyumlu olması ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denetimi çerçevesinde faaliyet göstermesi planlanıyor. Aynı zamanda Patrikhane’nin eğitim programında belirleyici rol üstlenmesi bekleniyor.

MODEL KESİNLEŞMEDİ

Hem Yunanistan’da hem AB çevrelerinde okulun yeniden açılması, Türkiye’nin dini özgürlükler ve Avrupa standartlarıyla uyumu açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bazı yorumlarda ise bu sürecin Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkilerde yumuşama sağlayabilecek bir gelişme olduğu ifade ediliyor. Son haberlerde sürecin 2026 yılına kadar ilerleyebileceği yönünde değerlendirmeler yer alırken, nihai modelin henüz kesinleşmediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Yunan basınında yer verilen bilgilere göre ortaya çıkan genel tablo, okulun ne tamamen bağımsız bir dini kurum ne de klasik anlamda devlet üniversitesi olacağı yönünde. İki yapının arasında konumlanan hibrit bir modelin en güçlü ihtimal olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Okul, klasik anlamda bir ruhban okulu değil, teoloji ağırlıklı özel statülü yükseköğretim kurumu olacak.

FARKLI BÖLÜMLER DE OLABİLİR

Bazı haberlerde ayrıca okulun açılması halinde yalnızca teoloji eğitimi değil, felsefe, tarih ve karşılaştırmalı dinler gibi alanları da içeren daha geniş bir akademik programıngündeme gelebileceği ifade ediliyor. Değerlendirmelere göre bu yaklaşım, kurumun sadece ruhban yetiştiren bir yapıdan çıkıp uluslararası ilahiyat ve beşeri bilimler merkezine dönüşmesi ihtimalini de tartışmaya açıyor.

