Tarihi Heybeliada Sanatoryumu Resmen Diyanet’e Devredildi: Dev Yapı Havadan Görüntülendi

Heybeliada’nın en ikonik yapılarından biri olan ve Çamlimanı mevkisinde çam ağaçları arasında yükselen tarihi Heybeliada Sanatoryumu için uzun süredir devam eden belirsizlik sona erdi. Daha önce yargı kararıyla durdurulan devir süreci, ilgili kuruldan çıkan yeni görüş ve oy çokluğuyla alınan kararın ardından resmen onaylanarak Diyanet İşleri Başkanlığına geçti.





YARGI SÜRECİNİN ARDINDAN KESİN KARAR ÇIKTI





Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi ve veremle mücadelenin simgesi olan Heybeliada Sanatoryumu’nun devri, geçtiğimiz dönemlerde hukuk engeline takılmıştı. Ancak son yapılan değerlendirmeler ve kurul toplantıları sonucunda, yerleşkenin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu karar, bölge sakinleri ve tarih meraklıları arasında farklı görüşlere neden olsa da resmi sürecin tamamlandığı bildirildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN TARİHİ BİNA ZAMANA DİRENİYOR

Dron ile havadan çekilen görüntüler, sanatoryumun mevcut durumunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Kızıl kiremitli çatısı ve geniş yerleşkesiyle hala ihtişamını koruyan yapının, yılların ve bakımsızlığın izlerini taşıdığı görülüyor. Çam ormanlarının ortasında adeta izole bir ada gibi duran dev kompleksin, devir sonrası nasıl bir restorasyon ve dönüşüm sürecine gireceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

ADANIN SİMGESİ YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

1924 yılında kurulan ve Türk tıp tarihinin en önemli merkezlerinden biri kabul edilen sanatoryum, artık sağlık hizmeti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında farklı bir misyonla hizmet verecek. Çamlimanı’nın eşsiz manzarasına hakim olan bu devasa yapının aslına uygun korunup korunmayacağı, adanın siluetine etkisi ve gelecekteki kullanım amacı, önümüzdeki günlerde netleşecek planlamalarla takip edilecek.

İnsansız Hava Aracı (Dron) Pilot Lisans Numarası: TRIHA0H11979596

