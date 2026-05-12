Kerabaydzar Kazancıyan’ın annesi hayatını kaybetti

Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Kerabaydzar Vartan Kazancıyan’ın annesi (Diramayr) Kohar Kazancıyan hayatını kaybetti. Diramayr Kazancıyan için Kanada Montreal’de 12 Mayıs’ta cenaze töreni düzenlenecek.

88 yaşındaki Diramayr Kazancıyan, 7 Mayıs’ta Kanada’nın Montreal şehrinde hayata gözlerini yumdu.

12 Mayıs Salı günü Diramayr Kohar Kazancıyan için Montreal’de bulunan Diramayr Naregi Ermeni Katolik Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek. 20 Mayıs Çarşamba günü ise Beyoğlu Sakızağacı Surp Asdvadzadzin Katolik Kilisesi’nde taziyeler kabul edilecek.



Agos olarak Kerabaydzar Vartan Kazancıyan’a başsağlığı dileriz.

https://www.agos.com.tr/tr/haber/kerabaydzar-kazanciyan-in-annesi-hayatini-kaybetti-40435