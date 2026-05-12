Heybeliada Ruhban Okulu Eylül’de Kapılarını Açıyor: Çalışmalar Havadan Dronla Görüntülendi

Heybeliada’nın en önemli sembollerinden biri olan Ruhban Okulu’ndaki hummalı çalışma, dron çekimleri ile anbean kaydedildi.

Heybeliada’nın en önemli sembollerinden biri olan Ruhban Okulu’ndaki hummalı çalışma, dron çekimleri ile anbean kaydedildi. Havadan alınan görüntülerde, okulun çatılarından dış cephesine kadar uzanan restorasyon faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığı ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Adanın doğal dokusuyla bütünleşen tarihi yapının, eylül ayındaki açılış için gün saydığı drone karelerine yansıdı.





Fener Rum Patriği Bartholomeos, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Yunanistan’ın başkenti Atina’da, on yıllardır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili kritik bir duyuru yaptı. Patrik Bartholomeos, okulun eylül ayında düzenlenecek görkemli bir törenle fiziki açılışının yapılacağını müjdeledi.





BÜYÜK AÇILIŞ İÇİN EYLÜL AYI İŞARET EDİLDİ

Patriklik makamına seçilişinin 35. yıl dönümü vesilesiyle Atina’da düzenlenen törende konuşan Bartholomeos, uluslararası kamuoyunun ve Adalar halkının yakından takip ettiği okulun geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı. Okul kompleksinde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirten Patrik, “Önümüzdeki aylarda yenileme çalışmaları tamamlanacak ve eylül ayında bu tarihi yapının açılışını kutlayacağız” dedi.

FİZİKİ RESTORASYON TAMAMLANDI, EĞİTİM İÇİN DİPLOMASİ SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada, eylül ayında gerçekleştirilecek törenin öncelikle fiziki restorasyonu tamamlanan tarihi binaların açılışına yönelik olduğu vurgulandı. Okulun asli işlevi olan din adamı yetiştirme ve eğitim faaliyetlerine resmi olarak başlayabilmesi için Türkiye ile yürütülen nihai hukuki izin süreci ve diplomasi trafiği ise devam ediyor. Binanın eylül ayına yetiştirilmesi, okulun yeniden faaliyete geçmesi yolunda en somut adım olarak nitelendiriliyor.

TARİHİ YAPIDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Heybeliada’nın en önemli sembollerinden biri olan Ruhban Okulu’ndaki hummalı çalışma, dron çekimleri ile anbean kaydedildi. Havadan alınan görüntülerde, okulun çatılarından dış cephesine kadar uzanan restorasyon faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığı ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Adanın doğal dokusuyla bütünleşen tarihi yapının, eylül ayındaki açılış için gün saydığı drone karelerine yansıdı.

İnsansız Hava Aracı (Dron) Pilot Lisans Numarası: TRIHA0H11979596

https://adagazetesi.com.tr/heybeliada-ruhban-okulu-eylulde-kapilarini-aciyor-calismalar-havadan-dronla-goruntulendi.html